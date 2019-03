Ook Yaya Sanogo en consorten kunnen Paris Saint-Germain niet stoppen

Paris Saint-Germain is weer een stap dichter bij titelprolongatie in de Ligue 1. De koploper van de Franse competitie won zondagavond door een betrekkelijk laat doelpunt van Kylian Mbappé met 0-1 van Toulouse, waardoor de voorsprong op achtervolger Lille met nog acht speelrondes voor de boeg nu liefst twintig punten bedraagt.

PSG trad aan in Zuid-Frankrijk aan met een sterk geïmproviseerde ploeg. Trainer Thomas Tuchel moest het vanwege blessures stellen zonder Neymar, Edinson Cavani, Julian Draxler, Ángel Di María, Thomas Meunier en Dani Alves, terwijl Thiago Silva en Marco Verratti op de reservebank begonnen. Dat kwam het spel van de koploper duidelijk niet ten goede.

PSG was in de eerste helft weliswaar de bovenliggende partij, maar slaagde er uiteindelijk niet in het kwaliteitsverschil om te zetten in een voorsprong. Marquinhos was in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt, maar hij werd uiteindelijk door de videoscheidsrechter (VAR) teruggefloten vanwege buitenspel. Namens Toulouse zag Christopher Jullien zijn kopbal gekeerd worden door Alphonse Areola.

Areola was kort na de onderbreking opnieuw belangrijk voor PSG, ditmaal door met de voet een inzet van voormalig Ajacied Yaya Sanogo te keren. PSG had het in de tweede helft lastig, maar werd zestien minuten voor tijd uiteindelijk toch nog op sleeptouw genomen door Mbappé. De Franse superster werd in het strafschopgebied in stelling gebracht door Thilo Kehrer, waarna hij aannam en direct raak vuurde.