Eerste uitglijder van Zidane blijft uit dankzij laat kunststukje Benzema

Real Madrid heeft ternauwernood drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Huesca. In de tweede wedstrijd sinds de terugkeer van Zinédine Zidane als trainer zorgde Karim Benzema twee minuten voor tijd voor de eindstand: 3-2. Real Madrid heeft nu twee punten achterstand op nummer twee Atlético Madrid, terwijl Huesca onderaan blijft staan in LaLiga.

Zidane moest het stellen zonder Thibaut Courtois, dus leek Keylor Navas zijn plek onder de lat over te nemen. De oefenmeester verraste echter door zijn eigen zoon Luca op te stellen; Navas begon op de bank. Aan het eind van vorig seizoen maakte Zidane al zijn debuut in LaLiga, toen hij negentig minuten meedeed in de laatste competitiewedstrijd tegen Villarreal. Zidane was niet de enige nieuwkomer in de opstelling ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd (2-0 zege op Celta de Vigo), want ook Nacho, Marcos Llorente, Dani Ceballos en Brahim Díaz begonnen vanaf het eerste fluitsignaal. Daardoor deden Raphaël Varane, Luka Modric, Toni Kroos en Marco Asensio niet mee.

Het was de eerste ontmoeting ooit tussen Real Madrid en Huesca in het Santiago Bernabéu en de bezoekers hadden nog geen drie minuten nodig om voor het eerst te scoren in de voetbaltempel. Aan de rechterflank werd Ezequiel Ávila gelanceerd en de aanvaller troefde Nacho af. De aanvaller behield het overzicht en vond Cucho Hernández, die rond de penaltystip stond en niet werd gedekt. Hij werkte de bal in één keer achter Zidane: 0-1. Huesca kon ongeveer twintig minuten genieten van die voorsprong. De bezoekers probeerden zich met man en macht te verweren tegen het geweld van Real Madrid, maar de druk werd Huesca uiteindelijk te veel.

Benzema stoomde op en combineerde met Díaz, alvorens een schot te wagen. Doelman Roberto Santamaría pareerde de inzet, maar in de rebound stelde Díaz ploeggenoot Isco in staat om er 1-1 van te maken. Kort na de start van het tweede bedrijf was Benzema dicht bij de 2-1: Santamaría haalde zijn schot uit de benedenhoek. Verder bleef Huesca betrekkelijk eenvoudig overeind in het eerste kwartier van de tweede helft; Real Madrid ontbeerde de creativiteit en doortastendheid om de gasten in grote problemen te brengen. Maar na ruim een uur kwam het team van Zidane toch op voorsprong voor eigen publiek.

Een heerlijke ‘travela-voorzet’ van Bale stelde Benzema in staat om richting de verre hoek te koppen, waar Ceballos klaarstond om het laatste tikje te geven. Twintig minuten voor tijd had Bale voor de 3-1 moeten zorgen: hij kreeg de bal wonderwel over het doel met zijn inzet vanbinnen het vijfmetergebied. Huesca bleef dus in leven en kwam zeventien minuten voor tijd onverwacht langszij: Athletic Club-huurling Xabier Etxeita ontsnapte aan de aandacht van de Madrileense defensie en kopte binnen op aangeven van Moi Gómez. Daar leek het bij te blijven, totdat Benzema met een fraai geplaatst schot voor de 3-2 zorgde.