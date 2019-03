Perez en Bruggink zijn het oneens: ‘Je ziet hoe beperkt het allemaal is’

PSV leed zondag een cruciale nederlaag in de titelrace. De koploper verloor op bezoek bij achtervolger Ajax met 3-1, waardoor het verschil tussen beide teams nu nog maar twee punten bedraagt. Kenneth Perez is van mening dat de beperkingen van PSV in de Johan Cruijff ArenA duidelijk aan het licht kwamen.

PSV speelde in de tweede helft bijna veertig minuten met een man meer, nadat Noussair Mazraoui met een directe rode kaart van het veld was gestuurd. De formatie van trainer Mark van Bommel wist via Luuk de Jong nog wel gelijk te maken, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de Amsterdamse titelrivaal. "Ze staan misschien bovenaan, maar je ziet hoe beperkt het eigenlijk allemaal is", is Perez bij FOX Sports vernietigend in zijn oordeel.

De Deense analist constateert dat PSV met een man meer nauwelijks tot uitgespeelde kansen kwam. "Je moet als je tegen tien man speelt heel goed aan de bal zijn. Je moet de bal laten gaan en ervoor zorgen dat je kansen creëert, waardoor Ajax toch in de problemen gaat komen”, legt hij uit. Collega-analist Arnold Bruggink is het oneens met Perez en stelt dat het wedstrijdbeeld wel degelijk kantelde na de gelijkmaker van De Jong. "Bij de 1-1 voelde je aan alles dat PSV de wedstrijd draaide."

"Je moet wel tot kansen komen!", repliceert Perez. De oud-middenvelder van onder meer AZ merkt op dat PSV defensief begon aan de wedstrijd en daardoor na het wegsturen van Mazraoui voor 'een grote omschakeling' stond. "Natuurlijk is het een grote omschakeling als je ineens het spel moet gaan maken. De moeilijkheidsfactor is dan sowieso groter, want Ajax maakt het met tien man een stuk compacter. Dat is veel moeilijker. Je ziet dan hoeveel moeite PSV daarmee heeft", besluit Perez.