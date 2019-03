Pierie krijgt positief advies: ‘Je ziet het bijvoorbeeld ook aan Wöber’

Kik Pierie kan nog niet te veel zeggen over een eventuele transfer naar Ajax. De nummer twee van de Eredivisie heeft interesse in de verdediger van sc Heerenveen, zo bevestigde directeur Marc Overmars zondag. Pierie noemt Ajax in gesprek met De Telegraaf een 'fantastische club' en wacht de ontwikkelingen af. Hij lijkt een transfer wel te zien zitten.

"Ze hebben interesse en of het allemaal doorgaat, dat weet ik niet. En ja, ik denk dat het een club is die bij me past", beaamt de achttienjarige jeugdexponent van Heerenveen. Ploeggenoot en aanvoerder Stijn Schaars zou een stap naar Ajax goed vinden voor de ontwikkeling van Pierie. "Ajax is het grootste merk. Je ziet het bijvoorbeeld aan een Maximilian Wöber. Die speelt een paar wedstrijden, niet eens altijd in de basis, maar gaat wel naar Sevilla."

"De omgeving waarin je terechtkomt, waarin geëist wordt dat je topvoetbal speelt met veel lef en dominantie, is fantastisch natuurlijk. Dan word je getriggerd. Dus ik zou altijd zeggen: doen", voegt Schaars daaraan toe. Hij vindt het wel belangrijk dat Pierie te horen krijgt wat voor perspectief hij heeft in Amsterdam. Hoewel de verdediger 'een jongen met potentie' is, moet hij 'na twee jaar niet nog steeds op de pakweg zestig Eredivisie-duels van nu staan'.

Pierie was tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid al op uitnodiging van de Amsterdamse clubleiding aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, al verzekerde de geboren Amerikaan zelf dat hij de kaarten persoonlijk via zijn zaakwaarnemer had geregeld. Hij heeft nog maar een contract tot volgend jaar zomer met Heerenveen, dat zodoende een transfersom zal vragen aan Ajax. Overmars zou bereid zijn om Heerenveen-huurling Dennis Johnsen in de deal te betrekken.