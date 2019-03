Bizarre suggestie bij Rondo: ‘Het zou voor Depay en Ajax geweldig zijn’

Memphis Depay is de laatste maanden uitgegroeid tot een dragende kracht in het Nederlands elftal, maar bij zijn club Olympique Lyon heeft de aanvaller een stuk meer moeite om zijn stempel te drukken. Depay is bij de Franse topclub lang niet altijd verzekerd van een basisplaats en wist in zijn laatste 21 wedstrijden voor les Gones slechts 2 doelpunten te maken. Ruud Gullit begrijpt niet waarom Depay bij Lyon zo wisselvallig is.

De oud-international betoogt zondag in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport immers dat de Fransen een uitstekende ploeg hebben. "Ik heb Lyon twee keer zien spelen tegen Manchester City (in de Champions League, red.) en ze hebben Manchester City gewoon twee keer van de mat gespeeld", vertelt Gullit. "Die ploeg kan echt wel wat. Daarom is het zo raar dat hij niet hetzelfde kan brengen als bij Oranje."

Presentator Jack van Gelder doet vervolgens een opvallende suggestie en vraagt zich af of Depay geen interessante optie zou zijn voor Ajax, dat aankomende zomer mogelijk noodgedwongen afscheid neemt van de begeerde David Neres en Hakim Ziyech. Tafelgenoot Youri Mulder vraagt zich af of Depay een transfer naar Ajax wel als een stap hogerop zou zien. "Het zou voor hemzelf en Ajax wel geweldig zijn", reageert tafelgenoot Wim Kieft.

Depay heeft op dit moment nog een contract tot medio 2021 bij Lyon. Begin dit jaar liet de 25-jarige aanvaller nog doorschemeren Lyon alleen te willen verlaten voor de absolute top. "Ik wil naar een club als Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain of Bayern München… Ik wil naar een stad die bij me past en een club die bij me past, naar een ploeg die echt wil voetballen", zo zei hij eind januari in gesprek met Helden.