VZ Team van de Week: PSV en Feyenoord toch nog vertegenwoordigd

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Na de topper tussen Ajax en PSV (3-1) leveren beide ploegen een speler voor het Elftal van de Week. AZ, dat met 1-0 zegevierde over FC Groningen, is de enige ploeg die door twee spelers wordt vertegenwoordigd.

Doelman: Warner Hahn (sc Heerenveen), statistiek: vijf reddingen - Heerenveen hield voor het eerst sinds 17 april 2018 de nul in een thuisduel in de Eredivisie (toen 2-0 zege op ADO Den Haag).

Rechtsback: Jonas Svensson (AZ), statistiek: vier tackles - AZ hield de nul in zeven van de laatste acht Eredivisie-duels met Jonas Svensson op het veld.

Centrumverdediger: Ron Vlaar (AZ), statistiek: tien balheroveringen - Vlaar maakte vier van zijn tien Eredivisie-doelpunten, waaronder zijn laatste drie, tegen FC Groningen. Tegen geen andere ploeg kwam hij vaker dan eenmaal tot scoren.

Centrumverdediger: Daley Blind (Ajax), statistiek: tien balheroveringen - Blind heroverde vaker het balbezit dan iedere andere speler tijdens Ajax - PSV (tien keer).

Linksback: Angeliño (PSV), statistiek: vijf gecreëerde kansen - Angeliño was tegen Ajax de PSV-speler met de meeste balcontacten (84), gecreëerde kansen (5), uitverdedigende acties (7), intercepties (4), tackles (4) en balheroveringen (9).

=

Middenveld: Lerin Duarte (Heracles Almelo), statistiek: vijf gewonnen luchtduels (zes aangegaan) - De treffer van Duarte was het veertiende doelpunt van Heracles Almelo van buiten de zestien dit Eredivisie-seizoen, vaker dan elke andere ploeg.

Middenveld: Ramon Pascal Lundqvist (NAC Breda), statistiek: zes succesvolle voorzetten - Lundqvist gaf de assist op alle drie de goals van NAC dit kalenderjaar. De middenvelder is de enige Eredivisie-speler na de winterstop die direct betrokken was bij alle goals van zijn ploeg.

Middenveld: Urby Emanuelson (FC Utrecht), statistiek: 84 procent passnauwkeurigheid (32 passes) - Emanuelson kwam drie keer tot scoren tegen Feyenoord in de Eredivisie. Tegen geen enkele andere Eredivisie-ploeg was hij vaker trefzeker (ook drie tegen Willem II).

Rechtsbuiten: Sheraldo Becker (ADO Den Haag), statistiek: een schot, twee kansen gecreëerd - Becker, die goed was voor een goal en een assist tegen Vitesse, was dit seizoen direct betrokken bij tien Eredivisie-treffers, een persoonlijk seizoensrecord voor de aanvaller.

Spits: Thomas Buitink (Vitesse), statistiek: drie schoten, drie doelpunten - Buitink werd de jongste Vitesse-speler met een hattrick in de Eredivisie (18 jaar, 289 dagen).

Linksbuiten: Sam Larsson (Feyenoord), statistiek: 86 procent passnauwkeurigheid (42 passes) - Larsson maakte vier competitiegoals tegen FC Utrecht; alleen tegen Excelsior was hij vaker trefzeker in de Eredivisie (vijf keer).