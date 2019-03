Ten Hag: ‘Nu zat hij mis, daar hoeven we niet over te discussiëren’

Erik ten Hag is goed te spreken over het spel van Ajax in de wedstrijd tegen PSV. Met tien man slaagden de Amsterdammers er zondag in om met 3-1 te winnen, waardoor de titelstrijd nieuw leven werd ingeblazen. Ten Hag spreekt voor de camera van de NOS van een verdiende overwinning. Ajax speelde een goede eerste helft en toonde na rust karakter met een man minder, zo vat hij na afloop samen.

Noussair Mazraoui werd na rust bestraft met een rode kaart voor een karatetrap bij Angeliño. "Het was rood, duidelijk", geeft ook Ten Hag toe. Meteen daarna maakte Luuk de Jong de 1-1 na mistasten van André Onana: een vervelend moment, aldus de oefenmeester. "Het is de kracht van Onana om op deze manier uit te komen, zo heeft hij ook veel ballen voor ons gevangen. Maar nu zat hij mis, daar hoeven we niet over te discussiëren."

Op dat moment wilde Ten Hag vooral weerbaarheid zien van zijn elftal, zo geeft hij aan. "Ik zag een geweldige spirit en een bepaalde overlevingsdrang. Wanneer je met tien man twee goals maakt tegen PSV, is de zege dikverdiend. We hebben dit seizoen laten zien dat we tot grote hoogtes kunnen stijgen, ook vandaag weer. Maar het gaat erom dat we dit elke wedstrijd, ook tegen stugge en misschien wat minder aansprekende tegenstanders, laten zien."

Die kans krijgt Ajax woensdag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Omdat PSV pas donderdag in actie komt tegen PEC Zwolle, kan Ajax de koppositie overnemen. "Dat kan een klein psychologisch voordeel zijn, maar het gaat erom dat je op het eind bovenaan staat. De competitie is ontzettend spannend, zowel bovenin als onderin. Alle tegenstanders zijn tot op het bot gemotiveerd", weet Ten Hag. "Het doel was om op drie fronten actief te blijven en dat is gelukt, dus voor vandaag is de missie geslaagd."