Joël Veltman: ‘Ik weet hoe het is om een eigen doelpunt te maken’

Zondagmiddag boekte Ajax op PSV een zwaarbevochten zegen door met 3-1 in eigen huis te winnen. In de tweede helft werd rechtsback Noussair Mazraoui met rood van het veld gestuurd na een overtreding op Angeliño en kwam Joël Veltman binnen de lijnen. De nummer drie van Ajax zal door een schorsing van Mazraoui in de Champions League en de Eredivisie vermoedelijk vaker aan de bak moeten, en na het duel in Amsterdam verscheen hij bij verslaggever Justus Dingemanse voor de camera van Voetbalzone.

