Liverpool ontsnapt in topper door ongelukkig moment van Alderweireld

Liverpool heeft op de valreep averij voorkomen in de strijd om de landstitel. De nummer twee van de Premier League gaf zondag een 1-0 voorsprong uit handen tegen nummer drie Tottenham Hotspur, maar won door een laat eigen doelpunt van Toby Alderweireld alsnog: 2-1. Daardoor heeft Liverpool een voorsprong van twee punten op Manchester City, dat nog een duel tegoed heeft.

Jürgen Klopp voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van de 1-2 zege op Fulham van twee weken geleden. James Milner en Jordan Henderson maakten hun entree op het middenveld, wat ten koste ging van Fabinho en Adam Lallana. De enige middenvelder die bleef staan, was Georginio Wijnaldum; landgenoot Virgil van Dijk had uiteraard ook een basisplek in de achterhoede. Bij Tottenham Hotspur maakte rechtsback Kyle Walker-Peters plaats voor Kieran Trippier en werd de geblesseerde middenvelder Eric Dier vervangen door Alderweireld.

Het betekende dat de bezoekers met een aanvallende 3-5-2-formatie aantraden. Toch was het Liverpool dat in de openingsfase het meest serieus druk zette. The Reds, die slechts 1 van de laatste 24 thuiswedstrijden tegen Tottenham Hotspur verloren, kregen na een kwartier waarop ze hoopten: een vroege voorsprong. Andy Robertson kreeg de bal aan de linkerflank en mocht ongehinderd meters maken. Hij leverde vervolgens een afgemeten voorzet af op Roberto Firmino, die uit de rug van Davinson Sánchez was ontsnapt en van dichtbij raak kopte.

Pochettino keek vanaf de tribunes toe: hij zat de tweede en laatste wedstrijd van een schorsing uit na eerdere kritiek op scheidsrechter Mike Dean. De Argentijn zag dat het duel na het openingsdoelpunt meer in balans raakte. In het slot van de eerste helft werd Tottenham Hotspur de bovenliggende ploeg, al had alleen Sadio Mané van Liverpool nog een serieuze kans om het tweede doelpunt van de wedstrijd te maken. Na de rust was het Van Dijk die dicht bij de 2-0 was: de verdediger kopte over na een voorzet van Milner.

De bezoekers bleven dus in leven en twintig minuten voor tijd kreeg Liverpool het deksel op de neus. Harry Kane nam een vrije trap snel vanaf de middenlijn, want hij zag Trippier opstomen aan de rechterflank. De back controleerde de bal zeer verdienstelijk en bediende Christian Eriksen, via wie Lucas Moura in staat werd gesteld om de gelijkmaker binnen te schieten. Een puntendeling leek aanstaande, mede doordat Dele Alli rakelings naast schoot, maar toch greep Liverpool de volle buit: een eigen doelpunt van Alderweireld werd Tottenham Hotspur fataal. De Belg kreeg de bal voor het doel ongelukkig tegen de voeten.