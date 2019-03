Ajax - PSV op zijn kop na rode kaart: ‘De enige juiste beslissing’

Noussair Mazraoui vertolkte zondag een hoofdrol in de topper tussen Ajax en PSV. De rechtsback van Ajax maakte aan het begin van de tweede helft een overtreding op Angeliño, waarna hij in eerste instantie weg leek te komen met een gele kaart. Na raadpleging van de videoscheidsrechter besloot arbiter Björn Kuipers Mazraoui echter alsnog met rood van het veld te sturen.

Mazraoui kwam met een hoog been in en raakte het hoofd van Angeliño met de schoen. Kuipers leek de overtreding van de Marokkaans international af te doen met een gele kaart, maar nadat de scheidsrechter door de VAR naar de zijkant was geroepen, besloot hij Mazraoui alsnog van het veld te sturen. “De enige juiste beslissing”, zo oordeelt oud-scheidsrechter Mario van der Ende via Twitter.

PSV wist vrijwel onmiddellijk te profiteren van de overtalsituatie, want amper een minuut na het wegsturen van Mazraoui kopte Luuk de Jong de 1-1 op het scorebord. De spits was André Onana te snel af en zag zijn kopbal uiteindelijk in een leeg doel belanden. “In 15 seconden staat de wedstrijd totaal op zijn kop”, aldus Van der Ende. Ajax wisselde na de gelijkmaker direct: Lasse Schöne werd naar de kant gehaald ten faveure van Joël Veltman.