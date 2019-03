Overmars over mogelijke samenwerking: ‘Wij zijn geen filiaal van Barcelona’

Barcelona heeft interesse in een samenwerking met Ajax, zo beaamt directeur Marc Overmars van de Amsterdammers. Als het aan de grootmacht uit Spanje ligt, maken meerdere talenten op huurbasis de oversteek naar Ajax om ervaring op te doen. Overmars geeft kort voor de wedstrijd tussen Ajax en PSV aan dat de plannen niet niet vergevorderd zijn.

Dit decennium werden Isaac Cuenca en Bojan Krkic al door Ajax gehuurd van Barcelona, terwijl Jasper Cillessen en Frenkie de Jong werden verkocht aan de club. Van een officiële samenwerking is nog geen sprake. "Het is bekend dat wij op goede voet leven met Barcelona", erkent Overmars, zelf oud-speler van Barça. "Barcelona wil wel met ons in gesprek, om te kijken of ze spelers kunnen stallen."

"Maar er zit altijd een maar aan: wij gaan natuurlijk niet te veel spelers van Barcelona halen", benadrukt de directeur spelersbeleid in gesprek met de NOS. "Wij zijn geen filiaal van die club." Als het tot een samenwerking komt, dan hoeft het volgens Overmars niet alleen te gaan om spelers die nog geen enkele ervaring hebben. 'Iets oudere spelers', of spelers die net doorgebroken zijn, zouden ook in aanmerking kunnen komen.

"Maar zover zijn de plannen nog helemaal niet ontwikkeld", voegt Overmars daaraan toe. Hij gaat tot slot in op een mogelijk vertrek van David Neres; Ajax heeft goede hoop dat de Braziliaan behouden kan blijven. "We gaan er alles aan doen om Neres hier te houden, en ik denk dat dat gaat lukken. De spelers die wel vertrekken moeten we zo goed mogelijk zien te vervangen."