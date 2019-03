Stevens en Bruma pakken met Schalke 04 belangrijke punten in kelderclash

Schalke 04 heeft op bezoek bij Hannover 96 drie cruciale punten gepakt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van trainer Huub Stevens en verdediger Jeffrey Bruma won in de HDI-Arena met 0-1 van de directe concurrent en neemt langzaamaan afstand van de gevarenzone. Hannover blijft opnieuw met lege handen achter en moet aan de bak om directe degradatie uit de Bundesliga te voorkomen.

Met Bruma aan de aftrap moest Schalke achteruit in de beginfase. Hannover begon furieus in eigen stadion en kreeg via Hendrik Weydandt de eerste grote kans van de wedstrijd. Zijn pegel werd echter fraai gekeerd door doelman Alexander Nübel. Na een speldenprikje van Genki Haraguchi was het Schalke dat op voorsprong kwam. Vlak voor de thee was het Suat Serdar die de bal knap meenam richting het vijandelijke doel en hard raak schoot: 0-1.

‘Der Feuerwehrmann’ moet in laatste klus ‘catastrofe’ zien te voorkomen

Lees artikel

Ook in het tweede bedrijf waren de beste kansen voor de thuisploeg. Nicolai Müller schoof de bal net aan de verkeerde kant van de paal en invaller Florent Muslija zag zijn poging uiteen spatten op de lat. Müller zette Nübel vervolgens opnieuw aan het werk, maar de doelman had wederom een fraaie redding in huis. In de slotfase kreeg Haraguchi nog de mogelijkheid om voor de gelijkmaker te zorgen. Ook de Japanner wist Nübel echter niet te verschalken.

Voor de ploeg van Stevens komt de driepunter als geroepen. Schalke verkeert in degradatienood, maar neemt stapje voor stapje afstand van de gevarenzone. Door de overwinning op Hannover is het gat met nummer zestien VfB Stuttgart zes punten, maar die club komt zondagavond nog in actie tegen Eintracht Frankfurt. Hannover blijft de hekkensluiter en heeft na 27 duels nog altijd maar 14 punten bij elkaar gesprokkeld.