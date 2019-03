Berusting bij Feyenoord: ‘Is het dan onze schuld? Ik denk het niet’

Feyenoord kwam zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht terug van een 2-0 achterstand, maar liep door een doelpunt van Timo Letschert in extremis toch nog tegen een 3-2 nederlaag aan. In het Rotterdamse kampt heerst na afloop berusting.

"Ik denk dat we meer verdiend hadden vandaag. We speelden bij vlagen goed en creëerden veel kansen. Een gelijkspel was misschien eerlijker geweest", vertelt aanvoerder Robin van Persie voor de camera van FOX Sports. Urby Emanuelson en Sander van de Streek verschaften Utrecht binnen het uur een riante voorsprong, maar door doelpunten van Sam Larsson en Van Persie wist Feyenoord zich toch nog terug te vechten in de wedstrijd.

De Rotterdammers leken in de laatste minuten de meeste puf over te hebben, maar kregen in de vijfde minuut van de blessuretijd uiteindelijk toch nog het deksel op de neus. Nadat een afstandsschot van Riechedly Bazoer op de paal belandde, was de rebound een prooi voor Letschert. Van Persie benadrukt dat er het nodige geluk kwam kijken bij dat doelpunt. "Is het dan onze schuld? Ik denk het niet”, stelt hij.

"Je weet dat bij zo'n laatste aanval met de bal voor de goal alles kan gebeuren. Je hoopt niet dat die goal dan valt, maar hij valt dan wel. Het kost ons in de allerlaatste seconde de wedstrijd", wordt Van Persie aangevuld door trainer Giovanni van Bronckhorst. "We komen nog goed terug in de wedstrijd. We kregen ook nog een goede kans met Tonny Vilhena om op voorsprong te komen, maar het valt nu net de andere kant op."