Arbitrage helpt zwak Chelsea bij late ommekeer in Cardiff

Chelsea heeft zondagmiddag op bezoek bij Cardiff City een moeizame overwinning geboekt. Manager Maurizio Sarri besloot Eden Hazard en N'Golo Kanté rust te geven tegen de laagvlieger en leek daar de rekening voor gepresenteerd te krijgen. In de slotfase bogen the Blues de verrassend opgelopen achterstand alsnog om via treffers van César Azpilicueta en invaller Ruben Loftus-Cheek: 1-2. Cardiff had echter reden tot klagen, want de 1-1 had niet goedgekeurd mogen worden.

Zonder de twee smaakmakers begon Chelsea niet overtuigend in het Cardiff City Stadium. Toch wist Pedro voor het eerste gevaar te zorgen, maar zijn schot vloog rakelings over het doel van Neil Etheridge. Vervolgens was het vooral de thuisploeg die de weg naar de vijandelijke helft probeerde te vinden. Josh Murphy was namens Cardiff dichtbij de openingstreffer. De schuiver van de buitenspeler belandde echter net naast. Daarna deelden Welshmen nog wat speldenprikjes uit, maar die lieten Kepa Arrizabalaga niet zweten. Aan de overkant waren Willian en Marcos Alonso in de slotfase van de eerste helft nog verantwoordelijk voor gevaar namens Chelsea.

Het tweede bedrijf was amper begonnen of Cardiff kwam verrassend op voorsprong. Op aangeven van Harry Arter schoot Víctor Camarasa de bal fraai tegen de touwen. Na de openingstreffer vroeg de thuisploeg tot twee keer toe om een strafschop. Scheidsrechter Craig Pawson weigerde echter naar de stip te wijzen. Met de entree van Hazard hoopte Sarri iets te forceren en Mateo Kovacic vuurde even later net over de lat. Cardiff probeerde de wedstrijd in het slot te gooien terwijl Chelsea wanhopig op zoek ging naar de gelijkmaker. Die leek er niet meer te gaan komen totdat Azpilicueta uit een hoekschop de 1-1 achter Etheridge knikte, zij het duidelijk vanuit buitenspelpositie

Daarmee was de koek nog niet op voor de bezoekers. In de blessuretijd was ook Loftus-Cheek met zijn hoofd trefzeker om zo de zege veilig te stellen. Door de overwinning blijft Chelsea in de race voor een Champions League-ticket. Na 31 wedstrijden heeft de ploeg zestig punten bij elkaar verzameld en daarmee staat de ploeg van Sarri op de zesde plek. Het gat met nummer vier Manchester United is echter slechts een puntje. Voor Cardiff zijn de druiven zuur, want het gat met de veilige zeventiende plek is na zondag vijf punten. The Bluebirds hebben nog zeven wedstrijden om uit de degradatiezone te komen.