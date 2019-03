Milik en Younes helpen Napoli aan ruime overwinning in Stadio Olimpico

Napoli heeft de zogenaamde Derby del Sole met overmacht weten te winnen. De huidige nummer twee van de Serie A was in het Stadio Olimpico met 1-4 te sterk voor AS Roma, dat dit seizoen moeizaam draait. Amin Younes tekende in de wedstrijd tegen de Romeinen, waar Justin Kluivert in de slotfase als invaller in het veld kwam, voor zijn tweede treffer in het shirt van Napoli.

Voor de interlandperiode ging AS Roma onderuit tegen laagvlieger SPAL, waardoor de Romeinen voorafgaand aan de ontmoeting met Napoli de nummer zes van de Serie A waren. I Partenopei bevinden zich op de tweede plaats van de Italiaanse competitie in een niemandsland: de achterstand op koploper Juventus bedraagt vijftien punten, terwijl Napoli nu een voorsprong van tien punten op Internazionale (dat nog wel zondagavond in actie komt tegen Lazio) heeft. In Rome kenden de bezoekers een uitstekende start, want al na twee minuten spelen stond er een voorsprong op het scorebord.

Arkadiusz Milik controleerde een pass van Simone Verdi op zeer fraaie wijze en liet Roma-doelman Robin Olsen vervolgens met een kiezelhard schot kansloos: 0-1. Op slag van rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Mário Rui leek hands te maken, waarna Patrik Schick werd gevloerd door Napoli-doelman Alex Meret. Diego Perotti benutte de gegeven strafschop en bracht Roma naast de bezoekers uit Napels.

Na rust stelde Napoli razendsnel orde op zaken in Rome. Nadat Dries Mertens in de vijftigste minuut op aangeven van José Callejon de 1-2 aantekende, tilden i Partenopei kort daarna de marge naar twee. Verdi was het eindstation van een messcherpe counter, waarin Fabián Ruiz het overzicht wist te behouden. Tien minuten voor tijd verzorgde de ingevallen Amin Younes het slotakkoord namens de bezoekers uit Napels. De ex-Ajacied pikte de bal na een afgeslagen hoekschop op in het strafschopgebied, stuitte eerst nog op de benen van Olsen en bepaalde in tweede instantie de eindstand op 1-4.