Letschert bezorgt Utrecht diep in blessuretijd zege op Feyenoord

Feyenoord is zondagmiddag andermaal tegen een domper aangelopen. De Rotterdammers gingen op bezoek bij FC Utrecht met 3-2 onderuit, door een winnende treffer van Timo Letschert in de vierde minuut van de blessuretijd. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst blijft zo nog altijd zonder uitzege in de Eredivisie in 2019 en is de derde plaats definitief kwijt aan AZ, dat zaterdagavond met 1-0 won van FC Groningen.

Van Bronckhorst, trainer van Feyenoord, had voor het uitduel met FC Utrecht een opvallende wijziging doorgevoerd in zijn basiself. Steven Berghuis werd gepasseerd, waardoor Jens Toornstra, Robin van Persie en Nicolai Jörgensen een basisplaats hadden in De Galgenwaard. Eric Botteghin keerde tevens terug in de basiself, waardoor Jan-Arie van der Heijden op de reservebank moest beginnen. Utrecht-trainer Dick Advocaat moest één wijziging in zijn basiself doorvoeren ten opzichte van het met 0-4 gewonnen uitduel met NAC Breda van twee weken geleden. Simon Gustafson was ziek en werd vervangen door Urby Emanuelson.

De eerste grote kans in de Domstad was voor de bezoekers. Sam Larsson verscheen vrij in het strafschopgebied, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Utrecht-doelman David Jensen. De rebound kwam voor de voeten van Tonny Vilhena, al bleef zijn inzet zonder gevaar. Kort daarna verscheen Van Persie na een slim passje van Jörgensen in het strafschopgebied. De routinier leek Letschert uit de kappen, maar gleed tijdens die beweging weg. Na een kwartier spelen stichtte Utrecht het eerste gevaar, nadat er een soort scrimmage ontstond in het strafschopgebied. Letschert kwam echter niet tot een schot, waardoor Jörgensen de bal kon opruimen.

Na ruim een half uur spelen kwam FC Utrecht op voorsprong. Emanuelson mocht aanleggen vanuit een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied, nadat Vilhena Jean-Christophe Bahebeck ten val had gebracht. De middenvelder plaatste de bal via de paal achter Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer. Vilhena liet in de eerste helft op aangeven van Jörgensen nog een behoorlijke kans op de gelijkmaker onbenut. In de eerste fase na rust vielen er over en weer wat speldenprikjes te noteren, onder meer via Gyrano Kerk, Toornstra, Sean Klaiber en Bahebeck.

Dat Utrecht na een uur spelen de marge kon verdubbelen, was te danken aan Vermeer. De doelman van Feyenoord leverde de bal in bij Bahebeck, die vervolgens het overzicht behield en Sander van de Streek in stelling bracht: 2-0. Van Bronckhorst greep direct door Berghuis in het veld te brengen voor Botteghin, waarna de bezoekers snel de aansluitingstreffer op het scorebord wisten te brengen. De defensie van Utrecht kreeg de bal niet weg, waardoor Sam Larsson de bal voor de voeten kreeg en raak schoot. Na de 2-1 ging Feyenoord nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, waar invaller Berghuis met een schot al dichtbij was.

Een kwartier voor tijd kwam Feyenoord op gelijke hoogte. Jensen keerde een schot van Vilhena, maar legde de bal panklaar voor Van Persie. De routinier maakte geen fout en kopte van dichtbij de gelijkmaker tegen de touwen. In de slotfase golfde het spel op en neer, met mogelijkheden aan beide kanten. Door de winnende treffer van Letschert in de vierde minuut van de blessuretijd kreeg het vermakelijke duel alsnog een winnaar. Nadat een schot van Riechedly Bazoer op de paal ging, was de verdediger het meest alert om de bal tegen de touwen te koppen. Door de nederlaag zakt Feyenoord naar plaats vier, waar de achterstand op AZ nu drie punten bedraagt.