PEC vergroot zorgen FC Emmen en neemt afstand van degradatiezone

PEC Zwolle heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De formatie van Jaap Stam was in eigen huis met 3-0 te sterk voor FC Emmen en bouwt door die overwinning een voorsprong van zeven punten op op nummer zestien De Graafschap. Emmen heeft evenveel punten als de Superboeren, maar moet vanwege een minder doelsaldo wel genoegen nemen met de zeventiende plek op de ranglijst.

PEC had weinig tijd nodig om op voorsprong te komen, want binnen drie minuten lag de bal dankzij Vito van Crooij al achter Kjell Scherpen. De druk van de thuisploeg hield daarna aan en via Younes Namli en Lennart Thy werd de marge al snel bijna verder uitgebreid. Na het eerste kwartier ging de storm echter iets liggen en liet ook Emmen zich in aanvallend opzicht zien: Michael de Leeuw slaagde er met het hoofd bijna in om Jafar Arias in stelling te brengen, terwijl een schot van Anco Jansen in de handen van Mickey van der Hart eindigde.

De twee ploegen leken nadat Luciano Slagveer een goede mogelijkheid om zeep had geholpen vervolgens met een 1-0 stand de rust te bereiken, maar vlak voor de onderbreking was het toch nog raak. De bal belandde na een schot van Mike van Duinen via een tegenstander voor de voeten van Thy, die ervoor zorgde dat PEC halverwege het duel op rozen kwam te zitten. Via Jansen en Alexander Bannink waren de eerste mogelijkheden na de rust vervolgens voor Emmen, maar zij slaagden er niet in om Van der Hart te passeren.

Met ruim een uur op de klok werd bijna 3-0 toen Sepp van den Berg Scherpen leek te passeren met een kopbal. De doelman kon echter opgelucht ademhalen toen hij de bal langs zijn doel zag vliegen. Tien minuten voor tijd kreeg Slagveer vervolgens na een slippertje van Kingsley Ehizibue de grootste kans om Emmen terug te helpen in de wedstrijd. De aanvaller stuitte oog in oog met Van der Hart echter op de doelman en ook uit de daaropvolgende corner wisten de Drentenaren niet te scoren. In de slotfase kregen de bezoekers nog een domper te verwerken toen Thy voor zijn tweede van de middag kon tekenen.