‘Het spel was positief, dat is in het verleden weleens anders geweest bij NAC’

Mitchell te Vrede baalt dat hij zijn ploeg NAC Breda zondagmiddag niet aan drie punten kon helpen tegen VVV-Venlo. De hekkensluiter van de Eredivisie was in eigen huis vrijwel de hele wedstrijd beter, maar bleef steken op 1-1. Met name Te Vrede kreeg in het Rat Verlegh Stadion goede kansen om NAC een broodnodige overwinning te bezorgen, maar de spits had zijn vizier niet op scherp staan.

Te Vrede vond in Breda vooral VVV-doelman Lars Unnerstall op zijn weg. "Ik schiet de bal gewoon niet goed in en mijn kopbal haalt hij uit de andere hoek weg. Dat waren goede reddingen, maar in de eerste helft hebben we goede kansen gekregen. De schoten vielen net naast en dat is pech", vertelt Te Vrede voor de camera's van FOX Sports. "Met de kansen die ik krijg kan ik de wedstrijd beslissen. Die gaan er niet in en dat is vervelend."

NAC Breda speelde in eigen stadion een prima wedstrijd, maar zag VVV toch op 0-1 komen. "Dan moet je door en ik denk dat we dat goed hebben opgepakt. Nogmaals: ik moet de goals maken en dan staan we hier heel anders", aldus de teleurgestelde aanvaller. "Het spel is positief en dat is in het verleden weleens anders geweest. We moeten blijven werken. Er stond vandaag een team en we hebben ervoor gevochten. Volgende keer moet het wel scherper."

Dit seizoen staat de teller voor Te Vrede op negen doelpunten in 23 competitiewedstrijden. Desondanks staat NAC laatste in de Eredivisie en is de achterstand op nummer zeventien FC Emmen zeven punten. Volgende week gaan de Bredanaars op bezoek bij concurrent Excelsior (vijftiende). In de resterende zeven wedstrijden speelt de Parel van het Zuiden ook nog tegen onder meer Emmen (zeventiende) en Fortuna Sittard (veertiende).