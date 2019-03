NAC Breda schiet weinig op met puntendeling bij debuut van Brood

NAC Breda heeft in de eerste wedstrijd onder het bewind van Ruud Brood de punten moeten delen met VVV-Venlo. Door doelpunten van Peniel Mlapa en Greg Leigh stond er na negentig minuten spelen een 1-1 stand op het scorebord in het Rat Verlegh Stadion. Met de puntendeling schiet de hekkensluiter van de Eredivisie eigenlijk weinig op, want de achterstand op nummer zeventien De Graafschap bedraagt zo nog altijd zeven punten.

Brood is bij NAC opgezadeld met de loodzware taak om directe degradatie nog te voorkomen. De achterstand op De Graafschap bedroeg voorafgaand aan het treffen met VVV-Venlo acht punten. NAC bleef in zeven van de laatste acht thuiswedstrijden in de Eredivisie ongeslagen tegen de Venlonaren, al wist de Parel van het Zuiden in januari 2013 voor het laatst op het hoogste niveau te scoren tegen VVV. Daarnaast kwam NAC in de laatste zeven Eredivisie-duels slechts één keer tot scoren.

Desondanks kende NAC zondagmiddag een uitstekende start in het Rat Verlegh Stadion. Anouar Kali (net naast), Mitchell Te Vrede (lat) en Giovanni Korte (stuitte op VVV-doelman Lars Unnerstall) zorgden in de eerste tien minuten voor gevaar. Toch waren het de bezoekers die na een kwartier spelen op voorsprong kwamen. Mlapa profiteerde van defensief gestuntel van Pelé van Anholt en maakte zijn elfde treffer van het seizoen, waarmee hij de eerste VVV’er sinds Ruud Boymans in seizoen 2010/11 werd met een dergelijk aantal doelpunten in een jaargang. Het tegendoelpunt, dat in principe uit de lucht kwam vallen, vormde een gevoelige tik voor NAC.

Pas na rust kon de thuisploeg weer een vuist maken in aanvallend opzicht, wat na 66 minuten spelen resulteerde in de gelijkmaker. Leigh tekende met het hoofd zijn eerste Eredivisie-treffer en bracht NAC zo naast VVV. Een kwartier voor tijd leek de thuisploeg een strafschop te krijgen, nadat Mounir El Allouchi naar de grond ging in een duel met Ralf Seuntjens. Scheidsrechter Edwin van de Graaf kwam na inmenging van de VAR echter op zijn besluit terug. Enkele minuten later toonde Van de Graaf El Allouchi zijn tweede gele kaart, waardoor NAC het duel moest afmaken met tien man. Brood wisselde nog aanvallend door Van Anholt naar de kant te halen voor Sydney van Hooijdonk, maar in de 1-1 stand kwam ondanks een grote kans voor Te Vrede geen verandering meer.