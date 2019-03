Guardiola vreest in beslissende periode: ‘Hopelijk is hij niet geblesseerd’

Manchester City was zaterdagmiddag met 0-2 te sterk voor Fulham en gaat zodoende in ieder geval tot zondagavond aan kop in de Premier League. Ondanks de drie punten op Craven Cottage was het echter niet enkel hosanna voor trainer Josep Guardiola, daar hij zich na een uur spelen genoodzaakt zag om Sergio Agüero te wisselen. De Spanjaard hoopt dat hij de topscorer van de Premier League niet lang hoeft te missen.

“Hij zei dat hij iets voelde, hopelijk is hij niet geblesseerd. Hij heeft besloten om niet verder te gaan, hopelijk wordt dit geen groot probleem. We zullen het morgen zien, of misschien overmorgen”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover verslaggevers. Manchester City ging door de overwinning Liverpool voorbij, maar the Reds kunnen zondagavond bij een overwinning op Tottenham Hotspur weer een voorsprong van twee punten pakken.

Doordat the Citizens nog een wedstrijd te goed hebben, hebben zij de titelstrijd echter wel in eigen hand: “We hebben nog zeven duels te gaan in de Premier League en het is eenvoudig: we moeten iedere wedstrijd winnen om kampioen te worden. We hebben een zware, zware tegenstander, maar dat maakt het ook weer een uitdaging.”

“De wedstrijd tegen Fulham was een lastige wedstrijd voor ons na de interlandonderbreking. Maar we begonnen op een geweldige manier, de spelers hebben me opnieuw verrast en we hebben laten zien hoe gefocust we zijn. Na de openingsfase (Manchester City scoorde twee keer in het eerste halfuur, red.) controleerden we de wedstrijd wat meer. We hadden het onder controle, dat is de waarheid”, liet Guardiola verder optekenen.