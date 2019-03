'Ik verwacht niet dat hij Hakim Ziyech op z'n kloten kan geven'

Marciano Vink denkt niet dat de jonge spelers bij Ajax de oudere garde tot de orde roept. Momenteel is de negentienjarige Matthijs de Ligt aanvoerder van de club, maar Vink, oud-speler van Ajax, denkt dat de verdediger de routiniers weinig kan vertellen. “Ik verwacht niet dat hij Hakim Ziyech op z'n kloten kan geven vanwege zijn leeftijd", zegt Vink bij De Tafel van Kees van FOX Sports.

"Dat moet allemaal gaan groeien. Als jij negentien of twintig bent en Ziyech, Dusan Tadic of Daley Blind staat voor je, dan heb ik niet het idee dat De Ligt dat kan doen." Guus Hiddink, eveneens tafelgast bij De Tafel van Kees, stelt dat trainer Erik ten Hag een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van De Ligt als leider van Ajax.

Hiddink hoopt dat De Ligt zijn mond open durft te trekken. "Het zou niet slecht zijn als hij dat zou doen. Daar heb je dan als trainer een belangrijke rol in. Dan moet je De Ligt stimuleren: Als je dat voelt, ga je gang!" Vink vindt daarnaast dat het de Ajacieden ontbreekt aan mentale weerbaarheid. Volgens de oud-voetballer is dat 'inherent' aan een team met veel talent.

“Daar komt bij kijken dat er een bepaalde gemakzucht insluipt. Net als instabiliteit. Tegen Juventus, Benfica of Bayern München hoef je het niemand te vertellen. Tegen PSV nu ook niet. Maar het probleem bij Ajax is dat de wedstrijden tegen bijvoorbeeld Heracles Almelo en AZ op vijftig procent worden gedaan. Wat ook opvalt: als twee spelers niet thuis geven, dan oogt het zo mentaal instabiel."