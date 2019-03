‘Ik lig er niet wakker van als meer dan 50.000 mensen bij Ajax zouden fluiten’

PSV gaat zondagmiddag op bezoek bij Ajax met de ambitie om de vijf punten voorsprong op de Amsterdammers vast te houden of zelfs te vergroten. Mohamed Ihattaren kan mogelijk veel speelminuten krijgen van trainer Mark van Bommel, die de zeventienjarige middenvelder deze week definitief overhevelde naar de A-selectie. Ihattaren kijkt uit naar het duel in de Johan Cruijff ArenA.

Bij speelminuten wordt Ihattaren de tweede jongste speler ooit in de topper tussen Ajax en PSV in de Eredivisie, na Ryan Gravenberch van Ajax. “Ik heb nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Maar ik lig er niet wakker van als meer dan 50.000 mensen zouden fluiten”, zegt de jonge spelmaker van de Eindhovenaren in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Ik vind het alleen maar mooi, zo'n sfeertje waarin iedereen tegen je is. Stel dat je dan kunt scoren of een assist geeft”, vervolgt de middenvelder, die afgelopen week voor Oranje Onder-19 actief was. Zijn familie was bij de interland tegen Spanje van de partij in Hardenberg. “Dat mijn moeder erbij was, maakt me blij. Ze komt liever niet kijken.”

“Ik heb haar drie keer gebeld voor ze zich liet overhalen. Ze vindt voetbal leuk hoor, en ze weet er ook veel van. Ze ziet alleen liever niet dat haar zoon ook schoppen krijgt. Ik hoop dat ze tegen Ajax weer komt. Ik bel haar gewoon net zo vaak tot ze weer 'ja' zegt”, zegt Ihattaren, die nog tot de zomer van 2022 vastligt in Eindhoven.