Opvallende tweespalt bij FC Groningen: ‘Ik moet aan mijn toekomst denken’

FC Groningen maakte vrijdag bekend dat het aflopende contract van Samir Memisevic was gelicht, waardoor de 25-jarige centrale verdediger tot medio 2020 aan de club verbonden zou zijn. De stopper is echter van mening dat zijn contract niet is verlengd. Memisevic en zijn entourage twijfelen aan de rechtsgeldigheid van de clausule.

"Mijn contract is niet verlengd, voor nu niet", zegt Memisevic na afloop van de met 1-0 verloren wedstrijd tegen AZ in gesprek met FOX Sports. "FC Groningen kan daar anders over denken, maar dat laat ik aan mijn zaakwaarnemer en aan Hans Nijland (algemeen directeur, red.) over." Memisevic en zijn entourage zouden denken aan een transfervrije vertrek komende zomer.

"Ik voel me goed hier, maar ik moet ook aan mijn toekomst denken", vervolgt Memisevic, die sinds medio 2016 actief is bij de Eredivisionist. "Een voetbalcarrière is kort, dus volgende week gaan we zien wat er gaat gebeuren. Verder wil ik het er niet over hebben, het is iets voor mezelf. Mijn zaakwaarnemer moet er maar mee aan de slag gaan."

Memisevic heeft tot dusver 84 wedstrijden voor FC Groningen gespeeld. Als de optie inderdaad juridisch niet klopt en de club afscheid moet nemen van de tweevoudig Bosnisch international, is hij komende zomer de tweede basisspeler die transfervrij vertrekt. Mimoun Mahi gaat de Trots van het Noorden aan het einde van het seizoen verruilen voor FC Zürich.