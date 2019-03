Ronald de Boer: ‘Ik denk dat er iets op een heftige manier is gebeurd’

Technisch directeur Martin van Geel vertrekt aan het einde van het seizoen bij Feyenoord, zo maakte de Rotterdamse club afgelopen woensdag bekend. De 58-jarige Van Geel stond al enige tijd onder druk vanwege het teleurstellende seizoen dat Feyenoord doormaakt. Na overleg tussen hem en de overige directieleden is geconcludeerd dat het ‘beter voor hemzelf en voor Feyenoord is dat de wegen na dit seizoen scheiden’.

Voor Ronald de Boer was de aankondiging toch enigszins verrassend. “Bij De Tafel van Kees zie je afgelopen zondag dat hij niet gaat wijken en dat hij er heel erg positief in stond. Dat hij strijdbaar is. Binnen een week of een paar dagen is het veranderd”, vertelde de oud-voetballer bij FOX Sports. “Er is echt wel wat gebeurd en ik denk ook wel op een heftige manier lijkt me. Dat kan niet anders. Als je zo strijdbaar bent en een paar dagen later zeg je dat het het beste voor club is al je opstapt. Dat is toch raar.”

Van Geel was sinds medio 2011 werkzaam als technisch directeur bij Feyenoord, een functie die hij eerder bekleedde bij Willem II, AZ, Ajax en Roda JC Kerkrade. Dit seizoen is er vooral veel kritiek op Van Geel vanwege de matige prestaties. Feyenoord plaatste zich in de zomer niet voor de groepsfase van de Europa League en doet al een tijd niet meer mee in de titelstrijd in de Eredivisie. De ploeg van de vertrekkende trainer Giovanni van Bronckhorst strandde bovendien in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

Presentator Jan-Joost van Gangelen opperde dat Van Geel ook geen aangeslagen indruk kon maken toen hij eenmaal was aangeschoven. “Nee, maar hij was echt heel overtuigd dat hij het ging afmaken”, oordeelde De Boer. “Ik denk echt dat er veel meer aan de hand is. Misschien heeft hij gedacht dat hij er echt geen trek meer in had als totaal niemand meer achter hem zou staan.” Arnold Bruggink noemde Joris Mathijsen (Willem II) en Dimitri De Condé (RC Genk) op als eventuele kandidaten die het takenpakket van Van Geel zouden kunnen overnemen. “Ik ben best wel benieuwd hoe Feyenoord dat zelf wil gaan invullen.”