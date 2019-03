Ryan Koolwijk uit forse kritiek: ‘Iemand anders moet een kans krijgen’

Excelsior kwam zaterdag op bezoek bij sc Heerenveen voor het vijfde opeenvolgende duel niet tot scoren en kreeg in de extra tijd ook nog eens een winnende treffer om de oren: 1-0. Als het aan Ryan Koolwijk ligt, stuurt trainer Adrie Poldervaart de komende weken een ander elftal het veld op. “Als je bij ons naar de eerste helft kijkt, denk ik dat er een aantal jongens door de mand is gevallen. Dat is mijn gevoel”, verzuchtte de aanvoerder.

“Het wordt tijd dat er opgetreden wordt. Er moeten mannen staan en geen jongetjes meer”, benadrukte Koolwijk bij FOX Sports. “Dan heb ik het niet over werklust, maar de duels moeten wel gewonnen worden en ballen moeten vastgehouden worden. Als dat niet gebeurt, moet iemand anders een kans krijgen.” Excelsior kan zondag onder de rode streep belanden als FC Emmen bij PEC Zwolle wint.

“We hebben nog maar zeven wedstrijden. Je kunt het wel blijven proberen, maar dan spelen we volgend jaar in de Keuken Kampioen Divisie”, verzekerde Koolwijk na de vierde nederlaag op rij. “Het is gewoon te lief, te afwachtend. Het is reactievoetbal in plaats van zelf proberen het spel te lezen. Als je Eredivisie speelt, moet je dat toch wel een beetje in je hebben.”

Poldervaart kon Excelsior naar eigen zeggen echter niets verwijten. “Alleen dat ze niet gescoord hebben”, verzekerde de trainer aan RTV Rijnmond. “Ik kan wel zeggen dat dit beter moet, maar daar doen de jongens zeker wel hun best voor. Het is niet dat hij er wel in gaat als ik erom ga roepen. En het is ook niet zo dat ik nu aan een knop draai en we er dan vier in schieten.”