Nieuwe deceptie voor Frank de Boer met Atalanta in waterballet in Ohio

Het is Frank de Boer nog niet gelukt Atlanta United in de Major League Soccer naar een overwinning te leiden. De regerend landskampioen van de Verenigde Staten verloor zaterdagavond lokale tijd de uitwedstrijd tegen Columbus Crew met 2-0 en staat met twee punten uit vier duels op de laatste plaats in de Eastern Conference.

Van goed voetbal was in de stromende regen en op het doorweekte veld in het MAPFRE Stadium nauwelijks sprake. De wedstrijd werd na een half uur spelen vanwege de zware regenval ook enige tijd stilgelegd. Columbus Crew stond op dat moment al met 1-0 voor. In de tweede minuut werd een lage voorzet diverse keren van richting veranderd en uiteindelijk door Pedro Santos achter doelman Brad Guzan gewerkt.

Nadat het duel was hervat zorgde Gyasi Zandes vlak voor rust voor de 2-0, op aangeven van Robinho. Een hard gelag voor Atlanta, dat via Julian Gressel en Ezequiel Barco dicht bij een gelijkmaker was geweest. Colombus-doelman Zack Steffen verleende echter geen medewerking.

De tweede helft ging op en neer. Een van richting veranderd schot van Tito Villalba ging net naast, een inzet van Robinho eindigde op de paal en enkele minuten later keerde Guzan een strafschop van Federico Higuain. Invaller Brek Shea leek Steffen wel te kunnen passeren, maar de doelman voorkwam op goede wijze een aansluitingsgoal.

Atlanta wacht over twee weken een uitwedstrijd tegen New England Revolution, dat vier punten uit vijf duels heeft verzameld. The Five Stripes spelen pas op 20 april weer in het eigen Mercedes Benz Stadium, tegen FC Dallas.