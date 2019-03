Barcelona opent gesprekken met vader van Mancunian

Ajax is niet de enige club die in verband wordt gebracht met Juan Miranda. Real Betis zou inmiddels ook een bod op de linksback hebben neergelegd bij Barcelona. (Diario de Sevilla)

De Spaanse topclub wil de middenvelder, die over een aflopend contract met Manchester United beschikt, voor enkele jaren vastleggen en desnoods over een jaar weer verkopen.

(The Sun)

(AS)

Antoine Griezmann heeft intern aangegeven bij Atlético Madrid te willen blijven. De interesse van Barcelona en Manchester United lijkt de aanvaller niet op andere gedachten te zullen brengen. (AS)