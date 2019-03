Atlético wint in Vitoria; Saúl Ñiguez verlengt bizarre reeks in loopbaan

Atlético Madrid weet na zaterdagavond weer hoe winnen voelt. Na de nederlagen tegen Juventus (3-0, Champions League) en Athletic Club (2-0) zegevierde het team van Diego Simeone met 0-4 over Deportivo Alavés, dat bij winst de vierde plaats in LaLiga had kunnen overnemen. Saúl Ñiguez, die nog nooit een wedstrijd verloor waarin hij scoorde, Diego Costa, Álvaro Morata en Thomas Partey namen de treffers van los Colchoneros in Vitoria voor hun rekening.

Atlético startte zeer furieus aan het duel in Baskenland en dat leidde alleen in het eerste kwartier al tot drie kansen. Daarvan werden er ook twee door het team van Simeone benut. Na iets meer dan vier minuten spelen kreeg de vrijstaande Saúl aan de linkerkant de bal van Antoine Griezmann en schoot hij de bal door de benen van Fernando Pacheco: 0-1.

Het bezoek uit Madrid verdubbelde in de twaalfde minuut de voordelige marge, na voor Atlético-begrippen ongebruikelijke statistieken: 19 passes in 61 seconden tijd. Diego Costa kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied van Koke en plaatste het leer met een heerlijke curve buiten het bereik van Pacheco: 0-2. De grootste kans voor Alavés in de eerste 45 minuten was een kopbal van Tomás Pina na iets meer dan een half uur spelen: Saúl voorkwam in de doelmond dat de bal tegen de touwen ging.

In de tweede helft trok Atlético het duel definitief naar zich toe. Op aangeven van Thomas Lemar, die in de rust de ietwat geblesseerde Diego Costa had vervangen, tekende Morata voor de 0-3 en zes minuten voor tijd zette Partey met een heerlijk schot in de kruising de 0-4 op het scorebord. Door de overwinning wordt de achterstand op koploper Barcelona, dat zelf met 2-0 van Espanyol won, niet groter: tien punten. Stadsgenoot Real Madrid heeft vijf punten minder en speelt zondagavond tegen Huesca.