Afgrijselijke fout Gianluigi Donnarumma wordt AC Milan fataal

AC Milan heeft zaterdagavond een dure nederlaag geleden in de Serie A. Het elftal van trainer Gennaro Gattuso kwam op bezoek bij Sampdoria al binnen de minuut op de achterstand na een afgrijselijke fout van Gianluigi Donnarumma en kwam die flater uiteindelijk niet meer te boven: 1-0. I Rossoneri blijven door het verlies voorlopig vierde staan op de ranglijst, maar onder andere AS Roma en Lazio kunnen later dit weekeinde dichterbij komen. Sampdoria is door de overwinning opgeklommen naar een achtste plaats.

Milan had zich geen slechtere start kunnen voorstellen in het Stadio Luigi Ferraris. Donnarumma werd na slechts dertig seconden voetballen in de voeten gespeeld door Alessio Romagnoli, waarna de jonge doelman de bal pardoes tegen de instormende Grégoire Defrel aanschoot. Laatstgenoemde werkte het leder vervolgens zonder dat hij er weet van had in het doel van de bezoekers en tekende zo dus al binnen de minuut voor de 1-0.

Sampdoria ging gesterkt door de vroege openingstreffer op zoek naar een tweede doelpunt. Defrel schoot recht in de handen van Donnarumma, terwijl Fabio Quagliarella de doelman van Milan tot een reflex dwong. Het eerste serieuze wapenfeit van de bezoekers was na ongeveer 25 minuten voetballen afkomstig van de voet van Suso: de Spaanse creatieveling zag zijn schot gepareerd worden door Emil Audero. Milan had daarna nog het geluk dat Quagliarella een goede mogelijkheid onbenut liet, waardoor de schade bij rust nog enigszins beperkt was.

Via Tiémoué Bakayoko leek Milan na een uur voetballen op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van de middenvelder werd uiteindelijk afgekeurd vanwege een overtreding op Audero. De formatie van Gattuso speelde een draak van een wedstrijd, maar bleef in leven doordat een poging van Quagliarella op de lat belandde en Defrel oog in oog met Donnarumma faalde in de afwerking. Milan ontbeerde echter creativiteit en ging uiteindelijk roemloos ten onder, mede doordat Krzysztof Piatek in de absolute slotfase nog tevergeefs een strafschop claimde.