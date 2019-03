Lex Immers: ‘Misschien had ik anders wel bij Manchester gespeeld’

Lex Immers kan terugkijken op een geslaagde week. De aanvallende middenvelder tekende vrijdag een nieuw contract met ADO Den Haag en was zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (3-3) goed voor twee doelpunten en een assist. Immers, die als gelegenheidsspits speelde, tekende een kwartier voor tijd met een verwoestend schot voor de gelijkmaker, maar is na afloop niet geheel tevreden.

De routinier baalt van de manier waarop ADO de doelpunten weggaf. "Als je ziet hoe wij verdedigen, dat is niveau Sesamstraat. We geven te kinderlijk goals weg", laat hij op niet mis te verstane wijze weten voor de camera van FOX Sports. ADO kwam al in de zevende minuut op voorsprong via Sheraldo Becker, maar moest vervolgens toezien hoe Thomas Buitink de wedstrijd met twee doelpunten razendsnel kantelde in het voordeel van Vitesse. Immers tekende rond het halfuur weer voor de gelijkmaker, maar door toedoen van opnieuw Buitink moest ADO nog in de eerste helft voor een derde maal vissen.

"Dat kan echt niet, daar moeten we vanaf", vervolgt Immers, die uiteindelijk in de slotfase voor een puntendeling zorgde. De 32-jarige middenvelder staat dit seizoen na 27 competitiewedstrijden op 4 doelpunten. De meest doelpuntrijke seizoenen uit zijn carrière beleefde hij tussen 2012 en 2014 bij Feyenoord, toen hij tweemaal op rij tot twaalf competitietreffers kwam. Immers speelde uiteindelijk drie seizoenen voor de Rotterdammers, alvorens hij via allerlei omzwervingen in 2017 terugkeerde bij ADO.

Immers geeft toe dat hij niet een geheel voldaan gevoel overhoudt aan zijn periode in De Kuip. "Ik heb mezelf in mijn eerste seizoen bij Feyenoord heel erg tekortgedaan en veel goals niet gemaakt die ik wel had moeten maken. Misschien had ik anders wel bij Manchester gespeeld en dertig goals gemaakt in het eerste jaar. Dat is gewoon zo, dat is de voetballerij. Ik denk dat ik in jaar twee en jaar drie wel mezelf heb laten zien. En nu laat ik ook zien wat mijn kwaliteit is: de ploeg op sleeptouw nemen. Al met al is dit wel de weg waar we naartoe moeten, om afstand te nemen van die onderste regionen", besluit hij. ADO heeft na 27 speelrondes 29 punten en neemt voorlopig een dertiende plaats in op de ranglijst.