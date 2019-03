Ajax én Frenkie de Jong tobden: ‘Maar via PSV kom je niet bij Barcelona’

Ajax is niet altijd overtuigd geweest van de potentie van Frenkie de Jong, zo weet Sonny Silooy. De voormalig verdediger van de Amsterdammers werkte als assistent-bondscoach van Oranje Onder-18 samen met De Jong, die Willem II in augustus 2015 verruilde voor Ajax. Volgens Silooy duurde het even voordat directeur spelerszaken Marc Overmars zijn fiat gaf voor de overstap.

Oranje Onder-18 was voor De Jong het eerste vertegenwoordigende elftal waarin hij speelde. Hij nam de plek over van Abdelhak Nouri, die naar de Onder-19 ging. "De Jong was wel bekend bij veel scouts en clubs, maar ik had hem destijds nog nooit gezien", blikt Silooy zaterdagavond terug bij FOX Sports. Ajax was 'nog niet echt overtuigd'; dat kwam pas na een oefenwedstrijd tussen de jeugdinternationals en Jong Ajax, voorafgaand aan een EK.

"Wij hadden Nouri en De Jong op het middenveld en die speelden het middenveld van Ajax helemaal scheel. Overmars stond achter me, ik keek even naar hem en hij knikte ja", weet Silooy nog. Daarmee was de deal echter nog niet rond. "Hij woonde toen natuurlijk nog in Brabant dus PSV was er ook nog waar hij heen kon. Ik heb toen wel met hem gepraat, want ik vond hem een echte Ajax-speler."

Silooy dacht dat het voor de ontwikkeling van De Jong beter was om naar Ajax te verkassen. "Ik heb gezegd dat als hij naar Ajax zou komen, dat hij dan een grotere kans zou hebben om bij een grote club uit te komen als hij goed speelt. Als je bij PSV goed speelt kom je niet bij die clubs als waar hij nu naartoe is gegaan." Komende zomer maakt hij voor maximaal 85 miljoen euro de overstap naar Barcelona.