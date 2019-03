De Graafschap mist kans op kans en buigt uiteindelijk voor wereldtreffer

De Graafschap heeft zaterdagavond in de Eredivisie een kostbare nederlaag geleden in de strijd tegen degradatie. Het elftal van trainer Henk de Jong verloor op eigen veld met 1-2 van Heracles Almelo, nadat het bij rust nog met 1-0 leidde. De Graafschap blijft door het verlies op een zeventiende plaats steken; hekkensluiter NAC Breda kan De Superboeren zondag bij een overwinning op VVV-Venlo naderen tot op vijf punten. Heracles is door de overwinning opgeklommen naar een knappe vijfde plaats.

De Graafschap zal gezien het spelbeeld een flinke kater overhouden aan de ontmoeting op de eigen Vijverberg. De ploeg van De Jong won zijn laatste wedstrijd voor de interlandonderbreking met 0-3 van sc Heerenveen en begon, gesteund door de eigen aanhang, dan ook met vertrouwen aan het thuisduel met Heracles. De Doetinchemmers overrompelde de bezoekers in de openingsfase en waren na vier minuten al dicht bij de openingstreffer. Delano Burgzorg ondernam een doelpoging na voorbereidend werk van Charlison Benschop, maar het schot van de linksbuiten werd uiteindelijk uit de korte hoek gedoken door Janis Blaswich. De doelman hield Heracles zo op de been, maar moest na een kwartier voetballen alsnog capituleren.

Youssef El Jebli had vanaf de rechterflank een lage voorzet in huis, waarna Benschop met een fraaie voetbeweging de verre hoek vond: 1-0. De Graafschap ging na de verdiende openingstreffer op dezelfde voet verder. Heracles kwam er absoluut niet aan te pas en mocht uiteindelijk van geluk spreken dat de schade in de eerste helft niet verder opliep. Met name uitblinker El Jebli liet enkele goede mogelijkheden onbenut. De middenvelder dwong kort na het doelpunt van Benschop met een hard schot Blaswich tot een redding en teisterde op slag van rust ook nog de lat.

Na de onderbreking kwam Heracles beter in de wedstrijd, maar de eerste grote kans van het tweede bedrijf was opnieuw voor De Graafschap: een indraaiende bal van Benschop belandde op de paal. Halverwege de tweede helft was het aan de overzijde wel raak. Brandley Kuwas nam een afvallende bal succesvol op de pantoffel en bracht Heracles zo op gelijke hoogte: 1-1. De Graafschap was het daarna even kwijt en moest vier minuten na de gelijkmaker opnieuw een doelpunt incasseren. Na andermaal een afvallende bal was het ditmaal Lerin Duarte die met een schitterende uithaal vanaf een meter of 25 de bovenhoek vond en Heracles zo aan de leiding bracht.

De Graafschap weigerde zich echter neer te leggen bij een nederlaag en bracht met Daryl van Mieghem en Nabil Bahoui vers bloed binnen de lijnen. El Jebli nam het doel van Blaswich twaalf minuten voor tijd onder vuur, maar zijn schot krulde uiteindelijk rakelings over de lat. In de absolute slotfase leek Bahoui alsnog voor de gelijkmaker te kunnen zorgen, maar de Zweedse aanvaller ging na fraai voorbereidend werk van El Jebli uiteindelijk ongelukkig voorbij aan de bal. Aan de overkant miste Joey Konings nog een grote kans namens Heracles, maar de overwinning kwam uiteindelijk niet meer in gevaar voor het team van Frank Wormuth.