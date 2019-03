‘Als de trainer zegt dat ik geen Ronaldo of Messi ben, dan is dat zo’

Massimiliano Allegri ziet de komende weken met vertrouwen tegemoet. Juventus heeft een overvol programma en kampt tegelijkertijd met de nodige personele problemen: Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Juan Cuadrado, Andrea Barzagli en Sami Khedira zijn er om uiteenlopende redenen niet bij, terwijl Paulo Dybala zaterdag geblesseerd raakte voorafgaand aan het duel met Empoli (1-0). Allegri zegt goed voorbereid te zijn op de drukke periode.

Dybala had eigenlijk een basisplaats tegen Empoli, maar haakte af tijdens de warming-up. Hij nam vervolgens ook niet plaats op de bank. Volgens Allegri ging het om een voorzorgsmaatregel. "Dybala had een tik gekregen bij Argentinië en tijdens de warming-up voelde hij wat aan die spier. We besloten geen risico te nemen", vertelt hij na het duel aan Sky Italia. "Dinsdag spelen we weer tegen Cagliari en daarna wachten de wedstrijden tegen AC Milan en Ajax."

"We spelen 7 wedstrijden in 20 dagen (in werkelijkheid 22 dagen, inclusief het duel met Empoli, red.), maar gelukkig hebben we wat spelers rust gegeven die ons nog kunnen helpen", doelt Allegri op zijn gewoonte om veel te rouleren bij Juventus. Zo wisselde Moise Kean in de afgelopen duels tussen bank en basis. De negentienjarige mocht tegen Empoli in de tweede helft invallen en maakte binnen enkele minuten het winnende doelpunt. Allegri is trots op zijn pupil.

De trainer overwoog niet om Kean in de basis te zetten na de blessure van Dybala, vertelt hij. Ondanks dat Dybala in de aanval zou spelen, en hij werd vervangen door middenvelder Rodrigo Bentancur, leek het Allegri beter om Kean op de bank te laten beginnen na diens doelpunten in dienst van het Italiaanse elftal. "Al die aandacht heeft zijn tol geëist op Moise, zowel in mentaal als fysiek opzicht. Toen hij terugkeerde van de nationale ploeg, leek het alsof hij amper besefte waar hij was."

"We hadden een paar spelers die vermoeid waren van de interlandperiode en dan moet je de lasten anders verdelen", legt Allegri uit. Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd riep hij nog op om de euforie rond Kean te temperen: de jongeling is nog lang geen Cristiano Ronaldo of Lionel Messi, zei hij. "Als de trainer dat zegt, dan is dat zo", reageert Keane zelf na afloop. "Natuurlijk ben ik geen Cristiano of Messi. Ik hoop op een dag hun niveau te bereiken, als ik hard genoeg werk. De enige manier waarop ik mezelf iedere week weer kan bewijzen, is door hard te werken."

"Zoals ik al zei: ik ben altijd klaar om meer record te verbeteren", voegt Kean daaraan toe. Allegri noemt het 'alleen maar gezond' dat de spits het niveau van zijn ploeggenoot Ronaldo wil halen. Hij geeft zijn pupil echter wel het advies mee om met beide benen op de grond te blijven staan. "Op dit niveau maakt de mentaliteit van spelers het verschil, dus hij moet zich blijven opstellen als een professional die zich iedere dag wil ontwikkelen. Hij heeft de eigenschappen en de kwaliteiten om een geweldige speler te worden, maar dat gold ook voor veel spelers die uiteindelijk op het verkeerde pad terechtkwamen."