Alexander Isak schrijft geschiedenis in Eredivisie en helpt Willem II aan zege

Willem II heeft zaterdagavond de derde opeenvolgende zege in de Eredivisie geboekt. Het team van Adrie Koster versloeg in navolging van De Graafschap (3-2) en Feyenoord (2-3) ook Fortuna Sittard met identieke cijfers: 3-2. Alexander Isak mag zich de eerste voetballer ooit noemen die drie strafschoppen in één Eredivisie-duel benutte. De huurling van Borussia Dortmund staat na negen competitieduels al op acht doelpunten.

Het duurde even voordat het duel in Tilburg op gang kwam. Een kopbal van Renato Tapia in de twaalfde minuut ging over en dat gold twee minuten later eveneens voor de inzet van José Rodriguez met het hoofd. Grote kansen bleven lange tijd uit. De debuterende Michael Woud, de vervanger van de geblesseerde Timon Wellenreuther, moest optreden bij de vrije trap van Mark Diemers en na een bekeken bal van Vurnon Anita kwam Tapia een teenlengte te kort om het scorebord in beweging te krijgen.

Een misstap van Woud leidde de 0-1 in. De doelman van Willem II leek de vrije trap van Branislav Ninaj te stoppen, maar hij liet de bal los en Andrija Novakovich profiteerde. Op slag van rust kwam het team van Koster toch nog op gelijke hoogte. Na een overtreding op Tapia in het strafschopgebied kreeg Rodriguez aanvankelijk rood van scheidsrechter Richard Martens, maar uiteindelijk moest Andrija Balic voortijdig inrukken. Isak faalde niet vanaf elf meter en mikte het leer feilloos in de linkerhoek: 1-1.

Fortuna begon met een man minder ook nog eens slordig aan de tweede helft, maar Willem II kon niet profiteren via Marios Vrousai en Daniel Crowley. De thuisploeg kwam zelfs op achterstand: een hoge voorzet bij de tweede paal kwam uiteindelijk voor de voeten van Ninaj, die van dichtbij hoog inschoot. Na nog geen uur spelen ging het leer wederom op de stip. Rodriguez kreeg een gele kaart voor een charge op Vrousai in het zestienmetergebied, waarna Isak vanaf elf meter voor de rechterhoek koos: 2-2.

Slechts enkele minuten na de tweede penalty kreeg Willem II weer een strafschop. Vrousai was wederom het slachtoffer en Isak voltooide zijn hattrick vanaf elf meter: 3-2. Na de tumultueuze fase van wedstrijd daalde het tempo. Willem II dicteerde in het restant de wedstrijd zonder te scoren, terwijl Fortuna via de omschakeling tevergeefs probeerde om een punt af te dwingen. Door de zege is Willem II voorlopig op de achtste plaats terug te vinden, terwijl Fortuna naar de veertiende stek afdaalt.