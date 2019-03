Champions League-smaakmaker van Juventus valt geblesseerd uit

Paulo Dybala is zaterdag kort voor de competitiewedstrijd tussen Juventus en Empoli geblesseerd geraakt. De Argentijn zou om 18.00 uur aan de aftrap verschijnen, maar liep in de warming-up een spierblessure op aan zijn rechterbovenbeen. Hij bleek ook niet fit genoeg om plaats te nemen op de bank; de precieze ernst van zijn blessure is nog onduidelijk.

Rodrigo Bentancur werd in plaats van Dybala opgesteld tegen Empoli. Daardoor moest Massimiliano Allegri zijn systeem omgooien: de oefenmeester had een 4-3-3-formatie in gedachten met Mario Mandzukic, Dybala en Federico Bernardeschi als aanvallers, maar schakelde noodgedwongen om naar een 4-4-2-variant met Bentancur op het middenveld.

Volgens Goal zal pas na de wedstrijd duidelijk worden of Dybala uit voorzorg aan de kant is gehouden, of dat zijn deelname aan de Champions League-wedstrijden tegen Ajax op de tocht komt te staan. Beide ploegen treffen elkaar op woensdag 10 en dinsdag 16 april in de kwartfinale. Het is ook onzeker of Cristiano Ronaldo er dan bij is: de grote ster van Juventus is ook geblesseerd aan het bovenbeen.

Directeur annex vicevoorzitter Pavel Nedved stond Sky Italia kort voor het duel met Empoli te woord over de blessuregevallen. "Ronaldo doet er alles aan om op tijd fit te zijn", verzekerde hij. "We zullen echter alleen spelers opstellen die honderd procent fit zijn." Nedved noemde Dybala tot slot een 'heel belangrijke speler' voor de ploeg, zonder iets te kunnen zeggen over de ernst van diens blessure. De smaakmaker was in de groepsfase van de Champions League goed voor een hattrick tegen Young Boys (3-0), een winnende treffer tegen Manchester United (0-1) en een doelpunt tijdens de 2-1 nederlaag bij Young Boys.