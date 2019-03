Briljante ingeving Messi helpt Barcelona over dode punt heen

Barcelona is met een overwinning uit de interlandonderbreking gekomen. Het elftal van trainer Ernesto Valverde zegevierde zaterdagmiddag in de stadsderby met Espanyol dankzij twee doelpunten van Lionel Messi: 2-0. Door de zege verstevigt Barcelona zijn koppositie in LaLiga: de lijstaanvoerder komt na 29 wedstrijden op 69 punten. Achtervolger Atlético Madrid heeft 56 punten uit 28 duels.

Barcelona won vijftien van zijn laatste negentien competitieontmoetingen met Espanyol en ook ditmaal stapten Blaugrana dus als winnaar van het veld. Het verschil werd echter pas in het laatste kwart van de wedstrijd gemaakt. Messi werd twintig minuten voor tijd op de rand van het strafschopgebied gevloerd door Víctor Sánchez, waarna hij uit de vrije trap die volgde zelf uiteindelijk de ban brak voor Barcelona. De voorsprong was op dat moment verdiend te noemen, al speelde de thuisploeg zeker geen grootse wedstrijd.

Barcelona hanteerde met name in de eerste helft een te laag tempo en was in aanvallend opzicht vrijwel volledig afhankelijk van Messi. De Argentijnse superster deed na een kleine tien minuten voetballen voor het eerst van zich spreken, maar schoot via het lichaam van verdediger Naldo uiteindelijk rakelings over. Rond het halfuur was ook Gerard Piqué dicht bij de 1-0, maar de verdediger stuitte na voorbereidend werk van Messi op doelman Diego López.

In defensief opzicht kwam Barcelona nauwelijks in de problemen, maar de ploeg oogde ideeëloos, hetgeen rond het uur resulteerde in een dubbele wissel: Malcom en Sergi Roberto kwamen binnen de lijnen voor Arthur Melo en Nélson Semedo. Malcom leek het spel van Barcelona vrijwel onmiddellijk te voorzien van nieuw elan, maar het was uiteindelijk toch weer de klasse van Messi die de doorslag gaf. De vedette zorgde negentien minuten voor tijd uit een vrije trap voor de bevrijdende 1-0, alvorens hij in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd de eindstand bepaalde op aangeven van Malcom. In de blessuretijd leek Messi overigens nog na te trappen jegens Esteban Granero, maar een straf bleef uiteindelijk uit.