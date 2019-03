Treurig record voor degradant Huddersfield; Man United wint moeizaam

Huddersfield Town is gedegradeerd uit de Premier League. De hekkensluiter verloor zaterdag met 2-0 van Crystal Palace en kan door zeges van Burnley en Southampton niet meer ontsnappen uit de degradatiezone. Huddersfield is samen met Derby County (2007/08) de enige club die al na 32 duels zeker is van degradatie in de Premier League. Het zijn tevens de enige twee ploegen die al in maart degradeerden. Er was wel succes voor Manchester United, dat met 2-1 won van Watford en de vierde plek in elk geval voor even overneemt van Arsenal.

Manchester United - Watford 2-0

Het was de eerste wedstrijd van Manchester United sinds de permanente aanstelling van Ole Gunnar Solskjaer en de trainer voerde vier wijzigingen door ten opzichte van het verloren FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers van twee weken geleden. Bij Watford had Daryl Janmaat een basisplaats. De bezoekers begonnen uitstekend op Old Trafford en leken de wedstrijd zelfs onder controle te hebben, totdat Marcus Rashford er tegen de verhoudingen in 1-0 van maakte. De aanvaller kreeg een messcherpe pass van Luke Shaw en wipte de bal behendig langs de uitgekomen doelman Ben Foster. Er volgde nog een kans voor Anthony Martial, maar het verschil bleef voor rust één doelpunt.

Zonder doelman David de Gea echt te testen bleef Watford evenwel voor dreiging zorgen in het restant van de eerste helft. Manchester United was dus nog allerminst verzekerd van de zege. Ook in het tweede bedrijf liet Watford zich gelden: Janmaat schoot hoog over, De Gea tikte een geplaatste bal van Roberto Pereyra uit de benedenhoek en Will Hughes mikte net naast. De 2-0 van Martial betekende zeventien minuten voor tijd dan ook een grote opluchting voor de supporters. De Fransman kwam vlak voor het doel van Foster ten val, stond tijdig op en verdubbelde de voorsprong. Vlak voor tijd maakte Abdoulaye Doucouré er nog 2-1 van met een punter, maar het was niet voldoende om een comeback te bewerkstelligen.

Crystal Palace - Huddersfield Town 2-0

Het merendeel van de eerste helft werd op het middenveld afgewerkt. De bezoekers, met Juninho Bacuna in de basis, hadden meer balbezit, maar dat resulteerde ondanks de inspanningen van Aaron Mooy en Chris Löwe niet in een doelpunt. Ook de counteraanvallen van Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt aan het startsignaal verscheen, leverden niets op. In het laatste kwartier werd het vonnis over Huddersfield geveld. Bacuna maakte een overtreding op Wilfried Zaha, waarna Luka Milivojevic de toegekende elfmetertrap benutte: 1-0. Twee minuten voor tijd baande Van Aanholt zich vanaf links een weg richting het doel en schoot hij het leer door de benen van Ben Hamer tegen de touwen: 2-0.

Brighton & Hove Albion - Southampton 0-1

Met Davy Pröpper in de basis en Jürgen Locadia op de bank trok Brighton ten strijde in wat door Southampton-trainer Ralph Hasenhüttl vooraf een zespuntenduel werd genoemd. Beide ploegen verkeren niet direct in degradatienood, maar kunnen daar nog wel in verzeilen. Dat was terug te zien aan de eerste helft, waarin zowel Brighton als Southampton weinig risico nam. De bezoekers hadden het merendeel van het balbezit en kwamen voor rust via Nathan Redmond het dichtst bij een doelpunt. In de tweede helft werd de ban alsnog gebroken door Pierre Höjbjerg. De Deen onderschepte de opbouw van Brighton en stond aan het eindpunt van de daaropvolgende aanval: 0-1. Zeventien minuten voor tijd maakte Locadia zijn entree als invaller, maar ook hij kon het tij niet keren voor Brighton. Wel trof Martín Montoya nog het aluminium.

Burnley - Wolverhampton Wanderers 2-0

De kansen in de eerste helft waren op een hand te tellen, maar het team van manager Sean Dyche profiteerde al in de tweede minuut. Een snelle vrije trap van Dwight McNeil werd door de vrijstaande Chris Wood tegen de paal gewerkt en uiteindelijk door Conor Coady in zijn eigen doel gewerkt: 1-0. Na de onderbreking zette Wolverhampton flink druk op de defensie van Burnley en was het wachten op de gelijkmaker. Dertien minuten voor tijd profiteerde McNeil echter van slecht uitverdedigen van the Wolves en mikte hij het leer laag in de onderhoek: 2-0. Het betekende voor the Clarets de eerste overwinning na een serie van vier opeenvolgende nederlagen.

Leicester City - Bournemouth 2-0

Het team van Brendan Rodgers ging met een minimale voorsprong de rust in. In de elfde minuut zette Wes Morgan zijn voet tegen een schot van Ben Chilwell: 1-0. Bournemouth, met Nathan Aké in de basis, had vrijwel meteen de 1-1 kunnen maken, maar Kasper Schmeichel keerde op fantastische wijze een inzet van Callum Wilson. Leicester had nog voor rust via Jamie Vardy en James Maddison de voorsprong kunnen uitbreiden. De tweede helft leverde niet veel kansen op, maar het overwicht van the Foxes werd acht minuten voor tijd beloond met de 2-0. Na een heerlijke voorzet van Youri Tielemans kopte Vardy tussen Aké en Chris Mepham in de tweede treffer tegen de touwen.