Dortmund snoept Bayern koppositie af op krankzinnige middag

Borussia Dortmund heeft zaterdagmiddag gouden zaken gedaan in de Duitse titelrace. Het elftal van trainer Lucien Favre won door twee zeer late doelpunten van Paco Alcácer ternauwernood van het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst (2-0), terwijl directe concurrent Bayern München op bezoek bij middenmoter SC Freiburg niet verder kwam een gelijkspel (1-1). Daardoor heeft Dortmund de koppositie in de Bundesliga weer overgenomen van Bayern; het verschil tussen beide teams bedraagt met nog zeven speelrondes voor de boeg twee punten.

Borrusia Dortmund - VfL Wolfsburg 2-0

De eerste helft in het Signal Iduna Park leverde geen doelpunten op en dat mocht geen verassing heten gezien het klein aantal kansen dat beide teams tezamen creëerden in de eerste 45 minuten. Wolfsburg verweerde zich kranig en werd pas na twintig minuten voetballen voor het eerst opgeschrikt door de thuisploeg: Alcácer schoot na voorbereidend werk van Mario Götze rakelings over. Kort erna had Wout Weghorst aan de overzijde een knappe actie in huis, maar het schot van de Nederlandse spits werd uiteindelijk tot hoekschop verwerkt door Roman Bürki.

Dortmund moest het overigens stellen zonder Marco Reus: de Duits international kreeg vrijaf, omdat zijn partner op het punt van bevallen staat. Zonder zijn sterspeler had Dortmund moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Jadon Sancho kreeg na ruim een uur de eerste mogelijkheid van de tweede helft, maar hij schoot uit een lastige hoek op doelman Koen Casteels. Wolfsburg kwam er in de tweede helft in aanvallend opzicht nauwelijks meer aan te pas en zag de druk op het doel van Casteels met de minuut toenemen. De bezoekers hielden lang stand, maar in de blessuretijd zorgde Alcácer met een benutte vrije trap en een intikker toch nog voor opluchting bij de thuisfans.

SC Freiburg - Bayern München 1-1

Bayern moest het vanwege een blessure stellen zonder Manuel Neuer en diens vervanger Sven Ulreich moest al na drie minuten vissen. Een voorzet van Christian Günter belandde tussen Jérôme Boateng en Mats Hummels in op het hoofd van Lucas Höler, die vervolgens raak knikte in de verre hoek: 1-0. Bayern beleefde zo een valse start, maar de ploeg van Niko Kovac werd halverwege de eerste helft te hulp geschoten door Robert Lewandowski. De Poolse spits controleerde een pass van Leon Goretzka knap en tekende vervolgens al liggend voor de gelijkmaker.

Kort na de onderbreking was Bayern via Joshua Kimmich dicht bij de 1-2, maar de rechtsback schoot na voorbereidend werk van Kingsley Coman op Alexander Schwolow. De doelman van Freiburg zag in de tweede helft de ene na de andere aanval op zich afkomen, maar hij hield met knappe reddingen onder anderen James Rodríguez, invaller Serge Gnabry en Lewandowski van scoren af. Bayern draaide de duimschroeven in de slotfase nog eens goed aan, maar de winnende treffer bleef uiteindelijk uit, mede doordat Goretzka nog de paal raakte.

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 3-1

Het team van Friedhelm Funkel ging mede dankzij een flitsende start met een voorsprong van 3-0 de rust in en dat was dik- en dikverdiend. Rouwen Hennings en Peter Stöger zorgen in de eerste twaalf minuten voor een dubbele voorsprong en in de zestiende minuut maakte Hennings uit de draai ook de 3-0. Het bezoek kon pas in de fase voor rust van zich afbijten, maar dat resulteerde niet in een aansluitingstreffer. In het merendeel van het tweede bedrijf waren die Fohlen niet in staat om terug te komen in de wedstrijd. Pas toen Fortuna wat steken liet vallen, werd het 3-1: Denis Zakaria profiteerde van een misstap van Robin Bormuth. Door de nederlaag zet BMG de vierde plaats op het spel.

1. FC Nürnberg - FC Augsburg 3-0

Het gelijkspel in de rust was terecht. In de beginfase had het team van Manuel Baum ietwat meer van het spel en ook enkele mogelijkheden. Naarmate de eerste helft in het Max Morlock Stadion vorderde, kwamen de bezoekers beter in de wedstrijd en moest Christian Mathenia zijn best doen om de nul te houden. Luttele minuten na de onderbreking verscheen de 1-0 op het scorebord. Na een vrije trap van Sebastian Kerk vanaf rechts werkte Mikhail Ishak bij de tweede paal de bal tegen de touwen. Twee minuten voor rust viel de belangrijke 2-0: Matheus Pereira ging alleen op doel af en verschalkte Gregor Kobel, die in de extra tijd tevens door Eduard Löwen werd gepasseerd. Jeffrey Gouweleeuw stond bij de bezoekers in de basis.

Werder Bremen - FSV Mainz 05 3-1

In de eerste helft waren de teams aan elkaar gewaagd, maar Werder kwam rap op voorsprong via Milot Rashica en had geluk dat een valpartij van Robin Quaison na een duel met Niklas Moisander ook door de VAR niet als een strafschop werd beoordeeld. Mainz speelde daarna beter, al leverde dat niets op. Negen minuten voor rust profiteerde Max Kruse van een misstap van Moussa Niakhaté: 2-0. Mainz verkleinde al snel in de tweede helft de nadelige marge: Jean-Paul Boëtius, die in de basis stond, zette vanaf links voor richting de eerste paal, waar Quaison van dichtbij scoorde. Tien minuten later gooide Kruse, op aangeven van Rashica, het duel op het slot. Davy Klaassen stond negentig minuten op het veld.