‘Hij kon naar Ajax, maar wilde er zijn vrije visdag niet voor inleveren’

Zaterdagmiddag werd bij de Amsterdamse voetbalclub AFC het boek 'Aparteling' gepresenteerd. Het portret, geschreven door voetbaljournalist Yoeri van den Busken, vertelt het levensverhaal van Jan Jongbloed. De inmiddels 78-jarige voormalig doelman is recordhouder met 717 in het Nederlandse betaalde voetbal en keepte, tot verrassing van velen, de WK-finales van zowel 1974 als 1978. Tot een carrière bij Ajax kwam het nooit, omdat de eigengereide Jongbloed zijn wekelijks visuitje op dinsdag niet wilde opofferen in ruil voor een contract bij de stadsgenoot van zijn FC Amsterdam. Verslaggever Justus Dingemanse van Voetbalzone sprak met Jongbloed, auteur Van den Busken en voormalig ploeggenoot Heini Otto bij de presentatie.

