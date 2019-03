Solide Manchester City duwt Fulham dieper in de problemen

Manchester City heeft Fulham zaterdagmiddag nog wat dichter naar de rand van de afgrond geholpen. The Citizens beleefden een probleemloze middag op Craven Cottage en namen dankzij doelpunten van Bernardo Silva en Sergio Agüero een 0-2 overwinning mee terug naar Manchester. De regerend landskampioen gaat hierdoor in ieder geval voor een dag aan kop in de Premier League. Voor Fulham nemen de degradatiezorgen juist verder toe: het op de veilige zestiende en zeventiende positie bivakkerende Southampton en Burnley kunnen het gat later dit weekend vergroten tot zestien punten, waardoor degradatie met nog zes wedstrijden te gaan bijna een feit is.

Fulham had, met Ryan Babel en Timothy Fosu-Mensah in de gelederen, in het eerste halfuur weinig in te brengen en de Londenaren mochten dan ook van geluk spelen dat het bezoek uit Manchester ‘slechts’ tweemaal wist te scoren. Een slechte pass van Fosu-Mensah leidde binnen vijf minuten al tot de openingstreffer van Bernardo Silva en ruim twintig minuten later ging ook Joe Bryan in de fout. De verdediger leverde de bal zomaar in en Agüero prikte de bal uiteindelijk voorbij Sergio Rico.

Fulham liet zich na deze slechte fase echter ook in aanvallend opzicht zien en Ederson moest handelend optreden om Ryan Sessegnon van scoren af te houden. Bryan kreeg vervolgens op slag van rust een kans om zijn blunder goed te maken, maar zijn poging vloog net langs de verkeerde kant van de paal. In het tweede bedrijf bleef het leeuwendeel van het balbezit voor de bezoekers, al was er na een uur spelen ook een moment van zorg voor de supporters van the Citizens.

Doelpuntenmaker Agüero ging namelijk naar de kant voor Gabriel Jesus, maar trainer Josep Guardiola leek hier tot opluchting van de achterban niet tot gedwongen door fysieke ongemakken aan de kant van de Argentijn. De Spanjaard koos er een kwartier voor tijd ook voor om Kevin De Bruyne naar de kant te halen ten faveure van Fernandinho en met de routinier in de ploeg werd Manchester City nog eenmaal gevaarlijk. Kyle Walker kreeg tien minuten voor tijd een goede kans om de marge nog verder uit te breiden, maar zijn poging eindigde uiteindelijk op de paal.