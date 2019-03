Pochettino: ‘Mensen noemden het gestoord om 84 miljoen voor hem te betalen’

Liverpool maakte Virgil van Dijk ruim een jaar geleden voor 84 miljoen euro de duurste verdediger aller tijden en de komst van de Oranje-international is een schot in de roos gebleken voor the Reds. Van Dijk toonde zich vanaf zijn eerste wedstrijd een aanwinst voor zijn nieuwe ploeg en met de centrale verdediger in de gelederen hoopt Liverpool dit seizoen voor het eerst sinds 1990 weer eens landskampioen van Engeland te kunnen worden. Jürgen Klopp kan dan ook niet anders dan tevreden zijn over zijn pupil.

“Ik was niet verbaasd toen de beslissing werd genomen om hem aan te trekken, maar ik was er ook weer niet van overtuigd omdat ik wist wie er nog meer voor hem in de race waren. Het was een belangrijk moment voor hemzelf en ook voor ons. Het was een enorm statement, dat klopt”, blikt hij terug tijdens een persmoment. “Hij was op dat moment de meest gewilde centrale verdediger, wereldwijd misschien samen met Aymeric Laporte en Kalidou Koulibaly, maar sowieso in de Premier League. Dit soort dingen zijn enorm belangrijk voor ons, het was een fantastische dag toen Virgil de knoop doorhakte.”

“Ik vertelde hem toen wat we de komende paar jaar willen bereiken en wat het plan is, wie we hebben, wie we willen halen en welke dingen we willen verbeteren. Hij heeft daarnaar geluisterd en vond het goed klinken”, gaat Klopp verder. “Ik heb Georginio Wijnaldum min of meer hetzelfde verteld. Niet dat ik altijd hetzelfde zeg, maar we hebben het over het project gehad en wat we willen bereiken in de toekomst. Ik vertel altijd honderd procent de waarheid. Dat leidt soms tot rare situaties waarbij een speler denkt: ‘Dit is niets voor mij’, maar als er een situatie ontstaat waarbij een speler moet vechten voor zijn plekje of juist niet, vertel ik dat altijd bij de eerste ontmoeting. Ze komen dan niet voor een verrassing te staan, alles is al duidelijk vanaf het begin.”

Liverpool neemt het zondagmiddag op tegen Tottenham Hotspur in een wedstrijd die weleens beslissend zou kunnen zijn in de titelstrijd. Trainer Mauricio Pochettino van the Spurs is eveneens onder de indruk van Van Dijk: “Mensen zeiden dat het gestoord was om 84 miljoen euro neer te leggen voor een verdediger, maar Liverpool had gelijk. Ze kozen Van Dijk, omdat ze op dat moment geloofden dat hij de beste verdediger van Engeland was en hen beter kon maken. Dat klopte.”

“Sommige mensen zeiden: ‘Waarom zou je 84 miljoen betalen voor een centrale verdediger? Maar de mensen die twijfelden hebben nu kunnen zien dat Liverpool gelijk had. Als je een speler aan kan trekken die je team beter maakt, is het niet veel geld. Denk er maar eens over na wat het betekent om de Champions League of de Premier League te winnen, het is dan helemaal niet zo gek om dit soort bedragen uit te geven.” Liverpool gaat momenteel aan kop in de Premier League met een voorsprong van twee punten op Manchester City, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Nummer drie Tottenham volgt op vijftien punten van de koploper.