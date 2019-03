Matthijs de Ligt: ‘Het zou kunnen dat ik met die twee samen ga spelen’

Ajax werd onlangs tijdens de loting voor de kwartfinales van de Champions League aan Juventus gekoppeld en voor Matthijs de Ligt zou dat een bijzondere ontmoeting kunnen worden. Hoewel Barcelona de beste papieren voor de komst van de verdediger in handen lijkt te hebben, wordt La Vecchia Signora ook nog altijd nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van de jongeling. De Ligt verwacht moeilijke wedstrijden tegen wat mogelijk zijn nieuwe werkgever wordt.

“Juventus heeft een geweldig team. Wij geloven echter in onze kansen, omdat we jong zijn en er minder druk op onze schouders rust”, vertelt hij in gesprek met Tuttosport. Sterspeler Cristiano Ronaldo is een twijfelgeval voor het tweeluik vanwege een hamstringblessure. De Ligt twijfelt of hij liever aantreedt tegen een Juventus met of zonder de Portugees: “Cristiano Ronaldo is een van de beste spelers ter wereld en Juventus is sterker als hij erbij is, maar aan de andere kant zou het fascinerend zijn om tegenover hem te staan.”

“Ik heb al eens een interland gespeeld tegen Ronaldo en dat was zwaar, maar ik heb er wel mooie herinneringen aan. Voor mij persoonlijk was dat een positieve wedstrijd. En wij hebben Dusan Tadic, onze eigen CR7”, glimlacht hij. Naast Ronaldo heeft Juventus andere grote namen als Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci onder contract staan en de twee verdedigers gelden als voorbeelden voor De Ligt: “Ik vind Chiellini geweldig, hij is een van de beste verdedigers van de wereld. Bonucci kan ik ook waarderen, die twee horen allebei bij de beste centrale verdedigers van dit moment. Voor een jonge speler als ik, zijn het allebei voorbeelden.”

“Of ik volgend seizoen met hen samenspeel? Dat zou kunnen, al zijn er meer geïnteresseerde clubs. We zullen het zien als de tijd daar is, op dit moment ben ik gefocust op Ajax en niet op mijn toekomst. Mijn zaakwaarnemer Mino Raiola regelt dat soort dingen. Ik sprak hem voor het eerst in 2017 en hij zei toen dat hij met mij wilde werken omdat hij mij bewonderde en veel vertrouwen had in mijn potentie. Ik kende zijn reputatie al, dacht er toen even over na en ging ermee akkoord. Ik ben erg blij met die beslissing.”