KNVB verleent geen goedkeuring voor overname FC Den Bosch

De overname van FC Den Bosch door Kakhi Jordania is voorlopig van de baan, zo laat de club zaterdagochtend weten via de officiële kanalen. Algemeen directeur Paul van der Kraan heeft vrijdag te horen gekregen dat de KNVB geen goedkeuring wil geven aan de overdracht van de aandelen aan de Georgische zakenman.

Kakhi Jordania, de 24-jarige zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania, meldde zich afgelopen zomer in Den Bosch en op 24 juli kwam het van een akkoord tussen de beoogde nieuwe preses en de club. Deze overeenkomst werd echter gesloten onder voorbehoud van de goedkeuring van de KNVB, dat vervolgens een accountantsbureau inschakelde om onderzoek te laten doen naar de geldstromen achter de schermen. Nadat het besluit al vier keer werd uitgesteld kreeg Den Bosch vrijdag toch het nieuws dat de overname geen goedkeuring krijgt van de bond. Om de voorbereiding op de wedstrijd tegen FC Twente niet te verstoren besloot de club het nieuws pas een dag later naar buiten te brengen.

Den Bosch lijkt niet van plan om het hierbij te laten zitten: “De Raad van Commissarissen van FC Den Bosch overweegt sterk om in beroep te gaan en onderzoekt de mogelijkheden om het besluit van de Licentiecommissie aan te vechten. Omwille van dat mogelijke beroep doet de clubleiding geen inhoudelijke uitspraken over de gronden waarop de Licentiecommissie tot haar besluit is gekomen. Om diezelfde reden wordt op dit moment ook niet bekend gemaakt waarop het mogelijke beroep van FC Den Bosch rust”, zo schrijven de Brabanders in een verklaring.

De club geeft verder aan zijn volledige medewerking te hebben verleend aan de procesgang, die een grote invloed heeft gehad op het reilen en zeilen in De Vliert: “Zakelijk gezien lijdt FC Den Bosch aanzienlijke schade doordat bedrijfsprocessen stilliggen. Ook was FC Den Bosch genoodzaakt om afgelopen woensdag alle relevante contracten pro forma op te zeggen. Conform de voetbal-cao moeten aflopende contracten van spelers en trainers voor 1 april opgezegd of verlengd worden. Vanuit menselijk oogpunt vond de clubleiding het onverantwoord, en op z’n minst onwenselijk, werknemers nog langer in onzekerheid te laten.”