Ajax - PSV: aanvang, live-uitzending, blessures en verwachte opstellingen

Zet PSV een reuzenstap op weg naar het 25ste kampioenschap, of brengt Ajax de spanning terug in de titelrace? Zondagavond rond 18.50 uur zal men in Amsterdam óf Eindhoven juichen. Ajax moet winnen, terwijl PSV hoopt op drie punten, maar ook met een gelijkspel zal kunnen leven. De wedstrijd van zondag in de Johan Cruijff ArenA is bepalend in de strijd om het kampioenschap, de prijs waar men in Amsterdam al zo lang op wacht. Gezien de kwaliteit in de selectie was het team van trainer Erik ten Hag aan het begin van het seizoen de favoriet. PSV bleek in de eerste seizoenshelft echter haast onverslaanbaar en omdat Ajax niet heeft weten te profiteren van meerdere misstappen van de ploeg van Van Bommel, heeft PSV het kampioenschap in eigen hand.

Sturm Graz, Standard Luik, Dynamo Kiev, AEK Athene, Benfica, Bayern München en Real Madrid zijn de clubs die Ajax dit Champions League tegenkwam in de Champions League en waartegen een positief resultaat werd behaald. Het Europese succes legt Ajax financieel geen windeieren en met de verkoop van Frenkie de Jong aan Barcelona harkt de club maximaal 86 miljoen euro binnen. Maar wat is dat waard als er dit seizoen geen grote prijs wordt gepakt? Ajax strijdt eind maart nog mee op alle fronten, maar zonder kampioenschap zal het een voetbaljaargang worden zoals vele anderen. Voor de zoveelste keer speelt Ajax een duel dat wordt gezien als de belangrijkste van het seizoen. Een nederlaag of gelijkspel lijkt dodelijk in de strijd om het kampioenschap.

Dat de druk bij Ajax ligt weet PSV-trainer Mark van Bommel als geen ander. Wedstrijden tegen Ajax brengen doorgaans het beste in hem naar boven. Dat was in zijn tijd als speler al zo. De oud-international speelde in de Eredivisie zeven keer in de ArenA en van die duels won hij er vier, drie met PSV en een met Fortuna Sittard. In de Eredivisie scoorde hij vijf keer tegen Ajax, inclusief een hattrick in Amsterdam. Als trainer zal hij zijn collega Ten Hag een hak willen zetten. “Dat zag je in de eerste wedstrijd in Eindhoven al”, zegt voormalig Ajax-teammanager David Endt in het Eindhovens Dagblad. “Mark kroop als het ware in het hoofd van Erik ten Hag. Alles was erop gericht Ajax op zijn kwetsbaarheden te pakken. En met succes. Andersom zag je niet dat Ten Hag en Ajax al hadden ingespeeld op een tegenzet.”

Blessures

Op de langdurig geblesseerden Carel Eiting en Hassane Bandé na, beschikt Ten Hag over een fitte selectie. Hakim Ziyech leek een twijfelgeval, maar alles wijst erop dat hij zondag aan de aftrap kan verschijnen. De middenvelder annex buitenspeler raakte geblesseerd tegen AZ en liet de interlands met Marokko aan zich voorbij gaan. Hij heeft de groepstraining inmiddels hervat en Ten Hag gaf vrijdag op de persconferentie aan dat het er goed uitziet voor Ziyech. “Hij heeft volledig meegedaan aan de groepstraining, maar is nog steeds onzeker. Alles was honderd procent, maar nu afwachten wat de reactie is. Zoals het er nu uitziet, ziet het er positief uit”, aldus Ten Hag vrijdagmiddag.

Van Bommel heeft op zijn beurt de beschikking over een fitte selectie. De PSV-trainer heeft al zijn internationals heelhuids teruggekregen na de interlandperiode. Aan Eindhovense zijde ontbreken alleen de langdurig geblesseerden Maximiliano Romero, Ryan Thomas en doelman Yanick van Osch.

Vermoedelijke opstellingen

Ten Hag koos in de Champions League tegen Bayern München, Benfica en Real Madrid voor Dusan Tadic in de spits en dat pakte zo goed uit, dat de trainer dit in vrijwel iedere grote wedstrijd is blijven doen. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de Serviër ook tegen PSV vanuit de spits speelt, met Hakim Ziyech en David Neres aan zijn zijde. De opstelling van PSV lijkt geen verrassingen te kennen. Op het middenveld krijgt Gastón Pereiro naar verwachting de voorkeur boven Mohamed Ihattaren.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Hendrix, Rosario, Pereiro; Bergwijn, De Jong, Lozano

PSV - Ajax eerder dit seizoen

Aan de 125ste ontmoeting tussen beide teams in de Eredivisie denkt men in Eindhoven nog graag terug. Ajax-captain Matthijs de Ligt ontbrak door een blessure en Ten Hag koos voor een centrum in de achterhoede bestaande uit Frenkie de Jong en Daley Blind. Het was een keuze die de Ajax-trainer duur kwam te staan en veel kritiek opleverde. PSV troefde Ajax af op alle fronten en stond na 35 minuten spelen verdiend met 3-0 voor door goals van Gastón Pereiro, Luuk de Jong en Hirving Lozano. Het was aan doelman André Onana te danken dat Ajax niet met een nog grotere achterstand ging rusten. In de tweede helft wist Ajax niets meer aan de stand op het scorebord te veranderen.

Ten Hag weigerde na afloop te erkennen dat hij misschien beter voor Maximilian Wöber had kunnen kiezen in de achterhoede. Hij was van mening dat de nederlaag ergens anders aan was te wijten. “Dat had niks te maken met onze manier van verdedigen,maar puur met gebrek aan scherpte. We gaven gewoon heel gemakkelijk de bal weg”, aldus de coach op 23 september vorig jaar. Een paar maanden daarvoor ging zijn ploeg ook al met 3-0 onderuit in het Philips Stadion, wat de kampioenswedstrijd van PSV bleek te zijn. “Er is sindsdien veel veranderd bij Ajax,maar alleen heb ik vandaag niets van teruggezien. Dit kan zo niet. We zijn afgetroefd. Dit doet echt pijn.”

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries; Schwaab, Viergever, Angelino; Hendrix, Rosario, Pereiro (’70, Gutiérrez); Bergwijn (’79, Malen), De Jong, Lozano (’87, Ramselaar)

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Jong, Blind, Tagliafico; Eiting, Schöne (’46, Van de Beek), Neres (’83, Gravenberch); Ziyech, Huntelaar (’46, Dolberg), Tadic

Statistieken

o Ajax is ongeslagen in de laatste 25 thuisduels in de Eredivisie (W22, G3) en staat voor het eerst deze eeuw op twaalf thuiswedstrijden op rij in de competitie waarin de club minimaal twee keer scoorde.

o Geen speler won deze eeuw vaker van PSV in de Eredivisie dan Lasse Schöne (7 van de 21 ontmoetingen, Anthony Lurling ook 7 zeges).

o Erik ten Hag ontmoet met PSV de enige Eredivisieploeg waar hij als trainer nog geen enkel punt tegen pakte (7 duels); zijn teams hielden een totaal doelsaldo van 3-23 over aan deze zeven ontmoetingen.

o PSV is al 290 speelminuten zonder tegentreffer in de Eredivisie en hield dit seizoen al even vaak de nul in de competitie als in heel 2017/18 (14 keer).

o Hirving Lozano was tegen geen Eredivisieteam vaker slachtoffer van een overtreding dan tegen Ajax (10 keer, gelijk met NAC), maar hij maakte zelf ook de meeste overtredingen tegen de Amsterdammers (6).

o Gastón Pereiro maakte sinds zijn komst naar PSV in 2015 meer Eredivisie-goals tegen Ajax dan iedere andere speler (4), deze eeuw scoorden alleen Balázs Dzsudzsák (5) en Mark van Bommel (5) vaker voor PSV tegen Ajax.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff ArenA begint zondagmiddag om 16.45 uur. Het duel wordt live uitgezonden op FOX Sports kanaal 1 en 3. Op kanaal 3 start om 15.30 uur een uitgebreide voorbeschouwing. De topper in de Eredivisie wordt niet uitgezonden op het open kanaal en is dus alleen te zien op de betaalzender.