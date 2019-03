‘Bij PSV wordt dit seizoen veel meer met de jeugd gedaan dan bij Ajax’

Marciano Vink, oud-speler van onder meer Ajax en PSV, verwacht dat de drie punten zondag in de Johan Cruijff ArenA blijven. Desondanks denkt de voormalig Oranje-international dat PSV dit seizoen aan het langste eind trekt en de kampioensschaal omhoog mag houden. Volgens Vink heeft Ajax meer kwaliteit, maar is de ploeg minder stabiel dan PSV.

Ajax gaat de wedstrijd tegen PSV in met een achterstand van vijf punten. Waar de Eindhovenaren het laatste duel voor de interlandperiode op het nippertje met 0-1 wonnen van VVV-Venlo, ging Ajax onderuit bij AZ. De Amsterdammers moeten daarom zondag winnen om zich te houden op de landstitel. “Ik verwacht dat Ajax deze topper wint, maar toch denk ik dat PSV uiteindelijk kampioen wordt”, laat Vink weten aan De Telegraaf. “Dit Ajax heeft een beetje wat wij toen ook hadden. Het is een team met veel jonge, talentvolle spelers, maar mentaal zijn ze minder stabiel. Het is af en toe toch wat gemakzuchtig. Voor wedstrijden tegen Juventus, Real Madrid en Benfica is het helemaal niet moeilijk om jezelf te focussen. Dat gaat vanzelf. Maar tegen Heracles en AZ is het een ander verhaal. Daar heeft Ajax moeite mee. PSV heeft individueel minder talentvolle spelers, maar is als team stabieler.”

Waar Ajax de naam heeft veel te werken met spelers uit de jeugdopleiding, merkt Vink dat het juist PSV-trainer Mark van Bommel is die de jeugd de kans geeft. “Het is interessant om te zien dat bij PSV dit seizoen eigenlijk veel meer met de jeugd wordt gedaan dan bij Ajax. Natuurlijk zijn Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong nog heel jonge spelers, maar daar achter gebeurt niet zoveel bij Ajax”, ziet Vink. “Terwijl Van Bommel veel makkelijker jonge jongens de kans geeft en ze ook echt gebruikt om het elftal beter te maken. Als Lozano het niet goed doet, komt Gakpo er voor hem in. Als Pereiro het niet laat zien, geeft hij de kans aan Ihattaren. Dat zie ik bij Ten Hag helemaal niet. Bij hem is het wisselen om het wisselen, terwijl je een jongen als Ryan Gravenberch helemaal niet ziet.”