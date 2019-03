Van de Beek: ‘We hebben allebei dezelfde band met Appie’

Donny van de Beek neemt het zondag met Ajax op tegen PSV en ondanks dat het geen directe tegenstanders van elkaar zijn, zal hij Steven Bergwijn tegenkomen op het veld. De twee Oranje-internationals zijn al langere tijd vrienden en kennen elkaar vanuit de jeugd bij Ajax. De middenvelder en buitenspeler zaten jaren geleden bij elkaar in de ploeg en hebben nog regelmatig contact.

“Ik ken Stevie al twaalf jaar”, vertelt Van de Beek in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Hier bij Ajax heb ik met hem in de jeugd gespeeld. We hebben nog geregeld contact. Natuurlijk ook vorige week bij Oranje over deze wedstrijd. Beetje plagen over en weer. We hebben allebei drukke schema's, maar we gaan soms wat eten.”

Van de Beek laat weten dat hij en Bergwijn veel steun bij elkaar vinden door de gebeurtenissen rond Abdelhak Nouri. “We hebben allebei dezelfde band met Appie. Als vrienden en ploeggenoten. Daarom kunnen wij daar goed over praten: we voelen hetzelfde en kunnen elkaar daardoor helpen. Ik ben Stevie ook een keer tegengekomen bij de familie van Appie zonder dat we dat hadden afgesproken. We hebben het er allebei heel lastig mee”, aldus de Ajacied. “Vergeten doe je het nooit. Het blijft altijd pijn doen, maar je moet ook door. Daar helpen we elkaar mee. We hebben een goede band die me veel waard is.”

De middenvelder van Ajax zegt er zondag alles aan te zullen doen om de drie punten tegen PSV in eigen huis te houden. “Anders is het wel zo'n beetje klaar. Al kun je nooit zeggen dat het helemaal over is. Als we wél winnen, krijgt de strijd weer een heel andere dimensie. Dan is het twee punten en staat PSV ook weer vol onder druk met nog zeven wedstrijden te gaan. Of we woensdag bovenaan kunnen staan? Ja, als we van PSV en FC Emmen winnen”, weet Van de Beek. “Maar hoho, laten we alsjeblieft niet verder kijken dan morgen. We moeten de druk er vol op houden. Dat is onze taak.”