‘Lukt dat tegen PSV wel, dan is Ajax onhoudbaar voor PSV’

Wim Kieft denkt dat PSV gemotiveerd raakt door de enorme publiciteit voor Ajax in aanloop naar de kraker van zondag in de Johan Cruijff ArenA. De oud-international vindt dat er in de media veel gezegd en geschreven wordt over de ploeg van Erik ten Hag, terwijl het juist PSV is dat de genadeklap kan uitdelen in de strijd om het kampioenschap. Volgens Kieft zal de vorm van de dag bepalen wie zondag met de overwinning aan de haal gaat.

“In de media lijkt het erop of alleen Ajax de topper Ajax-PSV speelt. Het kan niet op: overal lees je verhalen van Ajacieden, ex-Ajacieden, wordt Marc Overmars aan alle kanten geroemd en komen de PSV'ers er bekaaid vanaf”, schrijft de voormalig spits, die tijdens zijn loopbaan de shirts van beide clubs droeg. “Ajax kan de genadeklap krijgen in de titelrace, maar toch… In Eindhoven leeft die extreme publiciteit voor Ajax echt en vragen ze zich af of het allemaal niet wat overdreven is daar in Amsterdam over Ajax. Het prikkelt ze bij PSV en ze halen er geweldig veel motivatie uit.”

PSV-trainer Mark van Bommel gaf vrijdag tijdens zijn persconferentie aan dat hij voor de winst wil spelen in Amsterdam. Volgens Kieft is dat de juiste instelling. “PSV moet in de Johan Cruijff ArenA niet spelen om niet te verliezen, want dan verlies je altijd. De Eindhovenaren moeten juist profiteren van de kwetsbaarheden van Ajax en die liggen in de omschakeling van balbezit naar balverlies bij de Ajacieden”, aldus Kieft. “Dat toonde AZ laatst aan, een wedstrijd die Ajax zomaar met 4-0 had kunnen verliezen. Je zag dat de spelers van Ajax in Alkmaar niet hetzelfde konden brengen als in de Champions League. Lukt dat tegen PSV wel, dan is Ajax onhoudbaar voor PSV, maar anders is de ploeg kwetsbaar.”

De belangen zijn zondag groot, weet Kieft. Hij vraagt zich af of Ten Hag er verstandig aan doet om risico te nemen met Hakim Ziyech, die tegen AZ geblesseerd raakte en sindsdien niet meer speelde. “Is PSV voor Ajax het belangrijkst of kijkt de technische staf verder naar de resterende zeven competitiewedstrijden daarna, of de Champions League en finale om de KNVB-beker? De prioriteit moet liggen bij het kampioenschap. Zeker met het oog op het volgend seizoen. Ditmaal heeft Ajax als nummer twee van Nederland drie voorrondes overleefd in de Champions League, maar als kampioen hoef je maar één voorronde door te komen. Lukt dat twee jaar achtereen: standhouden in drie voorrondes? Bedenk daarbij dat Ajax voor volgend seizoen moet bouwen aan een nieuw elftal.”