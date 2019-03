Tadic: ‘Ik heb een handtekening van Pepe op mijn enkel staan’

Dusan Tadic keerde terug naar de Eredivisie om in de Champions League te spelen en kampioen te worden met Ajax. Eind maart strijden de Amsterdammers nog altijd mee op drie verschillende fronten, maar als er zondag niet gewonnen wordt van PSV, dan wordt het kampioenschap een lastig verhaal. De Servische buitenspeler wil de drie punten zondag hoe dan ook in eigen huis houden. In aanloop naar de kraker in de Johan Cruijff ArenA denkt Tadic terug aan het duel met de Eindhovenaren eerder dit seizoen in het Philips Stadion en gaat hij in op het duel met Portugal, waarin hij een smerige overtreding te verwerken kreeg van Pepe.

Tadic keerde in de loop van deze week terug in Amsterdam, nadat hij aan zijn interlandverplichtingen had voldaan. De oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-1) liet hij aan zich voorbijgaan. Tegen Portugal kwam hij wel in actie. Als aanvoerder scoorde hij vanaf elf meter en was hij op die manier belangrijk voor zijn ploeg bij het 1-1 gelijkspel. In gesprek met De Telegraaf wordt Tadic gevraagd naar zijn fitheid. “Je doelt op de overtreding van Pepe? Dat was een stevige. Ik heb daardoor een mooie handtekening van Pepe op mijn enkel staan. Maar ik ben oké”, aldus Tadic met een lach. De Portugese verdediger maakte een bikkelharde overtreding op de Ajacied, maar desondanks on hij het duel uitspelen.

De schrik zat er goed in bij Tadic toen hij een tik te verwerken kreeg van de verdediger van FC Porto. “Ja, ik was bang dat er iets was gebroken, want ik kon minutenlang niet rennen. En toen schoten de wedstrijden tegen PSV en Juventus wel even door mijn hoofd. Maar dat duurde gelukkig niet lang, want ik liep de pijn eruit. Mijn enkel is nu nog wat dik en ik moet er veel ijspakkingen tegenaan houden. Maar ik kan gewoon spelen”, vervolgt Tadic, die beseft dat er zondag grote belangen op het spel staan. “Zeker. We moeten van PSV winnen. En dat zal lastig worden. Maar we weten dat het waarschijnlijk over is als we het niet doen. Dus er is geen discussie. We moéten!”

Eerder dit seizoen ging Ajax nog met 3-0 onderuit tegen PSV in het Philips Stadion. “PSV - Ajax was een van onze slechtste wedstrijden. We misten Matthijs de Ligt. Hij is in alle opzichten heel belangrijk voor ons, een uitstekende speler met de juiste instelling. Maar zijn afwezigheid mag geen excuus zijn. We opereerden niet als team en maakten veel fouten”, aldus Tadic, die zondag naar verwachting vanuit de spitspositie start.

Tadic kan zich voorstellen dat het vanaf de buitenkant soms lijkt dat PSV in de Eredivisie meer gebrand is op een goed resultaat dan Ajax. “Dat het zo lijkt, is heel normaal, omdat zij zich volledig op de Eredivisie kunnen focussen en wij onze aandacht over drie competities moeten verdelen”, aldus de buitenspeler. “Daardoor kan ons vizier vaak pas later op een competitieduel. Maar geloof me, PSV zal echt niet scherper zijn dan wij. We willen wraak voor de 3-0 nederlaag in Eindhoven. En hoewel PSV een sterk team heeft, willen we laten zien dat wij beter zijn.”