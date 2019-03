NEC nijdig na rood Van den Berg: ‘Ik ga een verzoek indienen bij de KNVB’

NEC verloor vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie op pijnlijke wijze met 1-2 van Jong Ajax. De Nijmegenaren stonden lange tijd op 1-1, maar na een opvallende rode kaart van Joey van den Berg pakten de Amsterdammers alsnog de drie punten door een treffer van Lassina Traoré. NEC-trainer Jack de Gier baalt na afloop van de rode kaart.

Van den Berg maakte halverwege de tweede helft volgens scheidsrechter Christian Mulder een overtreding op de rand van het strafschopgebied. De middenvelder reageerde woest op het besluit van de arbiter en raakte de leidsman aan. Mulder was niet gediend van de uitbarsting van de aanvoerder en stuurde hem zodoende van het veld.

"Het heeft geen zin om na te trappen naar mensen”, begint De Gier bij FOX Sports. “Maar ik ga wel een verzoek indienen bij de KNVB om de VAR naar de Keuken Kampioen Divisie te verplaatsen. Dan kunnen scheidsrechters hulp krijgen bij het nemen van beslissingen. Die VAR zou hier prima zijn werk kunnen doen."

De oefenmeester van NEC vond het optreden van Mulder, die de wedstrijd na de rode kaart ook nog even stillegde, niet goed. "Zo'n rode kaart is beslissend in de wedstrijd. Daaraan merk je dat dit soort scheidsrechters deze wedstrijden niet aankunnen. Ze voelen niet aan wat voor emoties er in het veld zijn”, aldus De Gier.

Doelman Mattijs Branderhorst spreekt in gesprek met de Gelderlander van ‘een discutabel moment’. “Ik stond er recht achter en coachte Joey nog dat het een lekkere tackle was. Gaf die rood voor zijn reactie naar de scheidsrechter? Ik dacht vanwege de sliding hoor. In de Eredivisie was die rode kaart dan teruggedraaid door de VAR.”