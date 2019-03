Lyon weet Tomas Koubek na wissel Memphis Depay alsnog te kraken

Olympique Lyon heeft vrijdagavond nipt gewonnen van Stade Rennes. De ploeg van Bruno Génésio was op bezoek bij de nummer acht van de Ligue 1 lange tijd niet bij machte om tot scoren te komen, maar vlak voor tijd viel het doelpunt alsnog voor les Gones: 0-1. Lyon staat nu derde met 56 punten, een punt minder dan nummer twee Lille, dat zondag in actie komt tegen FC Nantes.

De bezoekers hadden het het meeste balbezit en creëerden ook de meeste mogelijkheden, maar Tomas Koubek bleek niet te passeren. De doelman verrichte een knappe redding op een poging van Nabil Fekir. Halverwege de eerste helft kwam Memphis Depay, die bij Oranje schitterde de afgelopen twee interlands, enkele keren gevaarlijk uit de hoek. De aanvaller had twee goede kansen, maar moest zich neerleggen bij de klasse van Koubek, die knap pareerde.

In de tweede helft was Rennes ook bij tijd en wijle in het vijandelijke strafschopgebied te vinden, maar Anthony Lopes wist op zijn beurt eveneens zijn doel te verdedigen. Moussa Dembélé probeerde namens Lyon alsnog de drie punten binnen te hengelen, maar ook de aanvalspartner van Depay werd gestopt door Koubek. Pas vlak voor tijd, toen Depay al was gewisseld ten faveure van Bertrand Traoré, wist Lyon Koubek te passeren. Een prachtige aanval via de rechterkant belandde uiteindelijk bij Martin Terrier, die van dichtbij de winnende maakte: 0-1.